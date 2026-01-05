IPSA abre al alza cerca de 10.500 puntos en positiva sesión de bolsas globales pese a riesgos geopolíticos tras captura de Maduro
De acuerdo con UBS, "una postura política más favorable a los negocios en América Latina podría allanar el camino para las reformas tan necesarias para modernizar y formalizar la región, lo que favorecería una dinámica de crecimiento más sólida y podría mejorar la estabilidad social".
Las acciones chilenas subían en los primeros negocios de este lunes, en medio de un apetito por renta variable global que va más allá de las preguntas que deja la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.
El S&P IPSA subía 0,6% hasta los 10.491,88 puntos, con el liderazgo de SQM-B (2,6%), Vapores (1,5%) e IlC (1,4%). La bolsa viene de cerrar levemente en baja la semana de Año Nuevo, aunque en el conjunto de 2025 logró su mejor retorno anual en décadas.
Hay mayor demanda por acciones en todo el mundo. Los futuros del Nasdaq 100 subían 0,7%, los del S&P 500 crecían 0,3% y los del Dow Jones operaban estables en el mercado derivado. El "AI trade" está volviendo, después de contribuir fuertemente al buen desempeño de Wall Street el año pasado.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,7% y el FTSE 100 de Londres subía 0,2%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei avanzó 3% y el CSI 300 de China continental aumentó 1,9%. El Hang Seng hongkonés no tuvo variaciones significativas.
Doctrina Donroe
Por su parte, el dólar global, los metales preciosos y los bonos del Tesoro se fortalecían en la sesión, frente a la incertidumbre geopolítica que deja abierta la captura de Maduro y la promesa de una transición bajo la tutela de Washington. El petróleo apenas tenía cambios.
UBS señaló que los acontecimientos de este fin de semana en Venezuela confirman la "Doctrina Monroe 2.0" (popularizada como "Doctrina Donroe"), que refuerza la importancia de Latinoamérica como esfera de influencia estadounidense, según esbozó Donald Trump en su último documento estratégico seguridad nacional.
Mientras varios países, incluyendo Chile, ya giraron hacia la derecha, el movimiento podría verse reforzado por la transición política venezolana, junto con las próximas elecciones en Colombia, Perú y Brasil.
