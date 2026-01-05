Año nuevo, acciones nuevas: BICE cambia a Falabella por Santander en su primera cartera recomendada de 2026

El sector bancario tuvo desempeños sobresalientes en 2025, pero no fue Santander la acción más destacada, ya que si bien superó levemente al S&P IPSA con un retorno total de 58,9%, Bci lideró con un avance de 118,5%, seguido por el 104% de Itaú y el 66,2% del Banco de Chile.

La cartera recomendada de BICE Inversiones vio un recambio en su primera publicación de 2026, pasando por caja el buen desempeño de Falabella para tomar posiciones en Banco Santander, que ve atractiva en crecimiento de las utilidades, retorno por dividendos y descuento relativo.

BICE aseguró que Santander le permitirá diversificar su exposición dentro del sector bancario, aumentándola mientras a la vez "mantiene bajo control los riesgos idiosincráticos asociados a cada banco en particular".

Santander tiene ahora un 10% de ponderación en la Cartera Acciones Destacadas de la corredora de bolsa. Bci perdió relevancia, ya que su ponderación se ajustó de 20% a 15%. Latam se mantuvo en 20%, mientras que SQM-B subió de 10% a 15%, Engie aumentó de 12,5% a 15%, CCU se mantuvo en 12,5% e ILC quedó también igual, en 12,5% del total.

Razones del cambio

BICE proyecta que el banco de capitales españoles tendrá en 2026 un retorno de capital (ROE, sigla en inglés) de entre 22% y 24%, sustentado en "un crecimiento moderado de la cartera de colocaciones y una mejora gradual en el costo por riesgo". Si bien en su escenario base no anticipa un crecimiento significativo de las utilidades este año, estima que se mantendrán por encima de su tendencia de largo plazo (un ROE entre 19% y 20%).

"Por otro lado, dado el contexto actual de valorizaciones en el mercado local, destacamos como un atributo defensivo el múltiplo precio/utilidad 2026 de Banco Santander, que se encuentra en línea con su promedio de 10 años (cerca de 12,7 veces) y que en términos relativos contra Banco de Chile, se ve más castigada. Finalmente, Santander ofrece un retorno por dividendos de aproximadamente 4,8% que sería distribuido en la primera mitad del año", argumentó.

¿Qué pasó con Falabella? Esta acción le significó a la corredora de BICE un retorno de 10,6% desde su incorporación a principios de octubre. Durante 2025 el gigante del retail subió 83,4% para ocupar el séptimo lugar del ranking de ganancias dentro del IPSA.

Si bien la intermediaria espera que se mantenga la positiva dinámica de resultados en los negocios discrecionales, calculó que una parte relevante del escenario de mejora operacional y recuperación del consumo ya estaría reflejada en la valorización actual de Falabella, lo que reduce su atractivo en términos de balance riesgo-retorno.

Sobre SQM-B, que tuvo el mayor aumento de ponderación ya habiendo estado presente en la cartera recomendada anterior, BICE sostuvo que la acción se encuentra "bien posicionada para beneficiarse de la estabilización del mercado de litio, dado su liderazgo en tamaño y costos", y estimó que "la reducción de incertidumbre sobre la renovación de la concesión en Chile debería justificar un menor descuento frente a comparables".