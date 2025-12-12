IPSA sube levemente y se acerca a inéditos 10.400 puntos en última apertura antes del balotaje del domingo
La bolsa chilena viene de lograr un nuevo máximo histórico este jueves, ya que el sesgo flexible de la Reserva Federal en su última reunión dio impulso a todas las plazas latinoamericanas.
La Bolsa de Santiago ganaba un poco más de terreno en la apertura de este viernes, última jornada de operaciones antes de que Chile celebre la segunda vuelta presidencial.
El S&P IPSA subía 0,1% a 10.377,29 puntos, después de lograr un nuevo máximo histórico este jueves, ya que el sesgo flexible de la Reserva Federal en su última reunión dio impulso a todas las bolsas latinoamericanas.
Hay expectación antes del balotaje del domingo, y los precios de las acciones chilenas ya tienen en gran medida incorporado un triunfo de José Antonio Kast, según han señalado múltiples analistas.
En el mercado derivado, los futuros del Nasdaq caían 0,6% y los del S&P 500 bajaban 0,2%, pero los del Dow Jones avanzaban 0,2%. Wall Street cerró ayer en récord, pese a que los decepcionantes resultados de Oracle tuvieron a la bolsa deprimida en gran parte de la sesión.
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 0,3% y el FTSE 100 de Londres no tenía cambios. Al cierre de las bolsas asiáticas, el hongkonés Hang Seng aumentó 1,8%, el japonés Nikkei creció 1,4% y el CSI 300 de China continental ganó 0,6%. Esto en la práctica les permitió a los tres índices neutralizar pérdidas anteriores de la semana.
La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense tiene previsto publicar la próxima semana el informe rezagado de nóminas no agrícolas de noviembre, junto con cifras parciales de octubre, ya que el histórico cierre gubernamental de 44 días afectó la recolección de datos.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
