Dólar abre estable en su última sesión antes de la segunda vuelta entre Jara y Kast

Según analistas, los precios ya tienen incorporado un triunfo del candidato republicano, basándose en las señales de la primera vuelta y las últimas encuestas.

El dólar empezó sin cambios relevantes su última jornada antes del balotaje del domingo, camino a cerrar una semana que estuvo marcada por las señales de la Reserva Federal (Fed) y su efecto depreciativo sobre el billete verde.

La divisa abrió estable en $ 915,7 esta mañana. Ayer jueves se hundió casi $ 10 para cerrar en mínimos desde octubre de 2024, como parte de un debilitamiento generalizado del dólar por el sesgo flexible que el mercado advirtió en los anuncios y conferencia de prensa de la Fed el miércoles.

El dollar index subía 0,1% mientras los rendimientos del Tesoro se estabilizaban. El cobre aflojaba 0,5% a US$ 5,36 por libra en Londres, con lo que de todas formas sigue en niveles que no tienen precedentes en la historia.

Ahora, el mercado chileno calienta motores antes de que el domingo José Antonio Kast y Jeannette Jara midan fuerzas en la segunda vuelta presidencial. Según analistas, los precios ya tienen incorporado un triunfo del candidato republicano, basándose en las señales de la primera vuelta y las últimas encuestas.

"La falta de variación del tipo de cambio local sugiere un mercado en espera de definiciones internas. Para la jornada, el dólar podría moverse en un rango entre $ 910 y $ 922, con posibles episodios de volatilidad por cobertura especulativa antes de los comicios", anticipó el analista jefe de Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda.