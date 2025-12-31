Wall Street cae en su última sesión de 2025 y cierra el año con un avance de 16% gracias al boom de la IA

La Bolsa de Santiago permaneció inactiva este miércoles, por feriado bancario. El IPSA subió 56,2% anual para quedar en el noveno lugar del ranking Bloomberg de retorno total de índices primarios de 2025, y en el undécimo puesto si se ajusta por tipo de cambio.

La Bolsa de Nueva York cayó en su última sesión de 2025, pero cerró nuevamente un año de ganancias, esta vez particularmente influidas por el entusiasmo sobre el fenómeno de la Inteligencia Artificial (IA).

El Nasdaq bajó 0,8%, el S&P 500 0,7% y el Dow Jones 0,6%. Más allá de cuarta jornada en rojo, el S&P 500 logró un tercer año alcista consecutivo, rentando 16,4% en el período. El tecnológico Nasdaq subió 20,4% gracias al boom de la IA, y el Dow, un más moderado 13%.

El volumen transado fue bajo en todas las bolsas del mundo. La de este miércoles fue una sesión bursátil normal para la plaza neoyorquina, pero mañana no abrirá, por el feriado de Año Nuevo. Los rendimientos del Tesoro subieron en una sesión corta para la renta fija estadounidense.

Los principales índices de Europa continental y Londres no tuvieron cambios relevantes. En las bolsas chinas, el hongkonés Hang Seng cayó 0,9% y el CSI 300 de China continental bajó 0,5%. Tokio dio por cerrado su año bursátil este martes.

