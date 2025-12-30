IPSA cierra 2025 con su mejor desempeño en 32 años impulsado por mayor apetito por riesgo global y el factor Kast

Entre los elementos que también influyeron en su performance destacaron el precio del cobre y la relajación de la política monetaria por parte del Banco Central. También incidieron mejores valorizaciones de las empresas y el giro del escenario político con expectativas de políticas públicas promercado.

El IPSA culminó un año notable, de aquellos que se guardan en la memoria de los corredores de bolsa como un tesoro histórico para las nuevas generaciones que ingresan al negocio. El principal índice chileno cerró 2025 como uno de los mercados con mejor desempeño a nivel global.

Y si bien en la última jornada del año el selectivo retrocedió 0,4%, hasta los 10.481,47 puntos, luego de haber superado el lunes por primera vez en su historia el umbral de los 10.500 puntos, no borró el gran desempeño acumulado en el año.

El balance de 2025 es contundente: el IPSA anotó su mejor rendimiento anual desde 1993, es decir, 32 años.

El índice acumuló un alza de 56% medido en pesos. En dólares, el desempeño muestra un avance de 70%, configurando el mejor retorno en esta moneda desde 2009.

Así, la Bolsa de Santiago finalizó el año con un récord de 72 máximos históricos, igualando un precedente que solo se había observado en 1991.

“El desempeño del IPSA me parece sobresaliente”, afirmó a DF el gerente general de Octogone Chile, Manuel Bengolea.

Factores tras el impulso

Las razones que explican el fuerte repunte del IPSA son múltiples y combinan elementos externos con factores internos.

En el plano internacional, uno de los catalizadores clave fue el mayor apetito por riesgo por mercados como el chileno, en un contexto de caídas de las tasas de interés en Estados Unidos, guerra comercial, junto con un dólar más débil.

“Esto suele favorecer a mercados emergentes”, sostuvo el gerente de renta variable y activos alternativos de AFP Capital, Miguel Gravet.

A ese escenario se sumó el buen desempeño del precio del cobre (ver recuadro), un factor estructural para la economía chilena y, por extensión, para su mercado bursátil. “El cobre es el sueldo de Chile, y cuando sube ganamos todos”, afirmó Bengolea.

En el ámbito local, el avance del IPSA tuvo un catalizador relevante asociado a mejoras en las valorizaciones de las compañías, particularmente de aquellas con mayor ponderación dentro del índice. Por ejemplo, este año, la razón precio/utilidad del selectivo aumentó 37%.

Asimismo, la relajación de la política monetaria por parte del Banco Central jugó un rol relevante.

Factor Kast

Otro elemento que incidió de manera significativa en el rendimiento de la bolsa fue la reducción de la prima por riesgo político. Esto, porque a medida que las encuestas comenzaron a hacer más probable un giro hacia un Gobierno de derecha, el mercado fue internalizando un escenario percibido como más favorable para la inversión.

Según Gravet, este factor impactó directamente en las valorizaciones y en los flujos de compra provenientes del extranjero.

A su juicio, dicho “efecto se hizo muy visible durante los últimos meses, por ejemplo, desde el 30 de septiembre hasta el viernes 12 de diciembre, el IPSA rentó más de 15% en pesos”.

De cara a 2026, y con el cambio de mando previsto para marzo del próximo año, el mercado seguirá atento a señales clave. Entre ellas, la conformación de los ministerios económicos y, especialmente, la capacidad de gobernabilidad del Presidente electo, José Antonio Kast, en un escenario marcado por un Congreso sin mayoría.

SQM se coronó como la empresa de mayor capitalización bursátil, con un valor de US$ 17.700 millones.

Las victorias del IPSA

La sólida performance del selectivo también destacó en el contexto internacional.

Si se conmpara el desempeño de los índices mundiales con dividendos, la bolsa chilena cerró 2025 como la segunda mejor de Latinoamérica, solo superada por Colombia, que registró un retorno de 62% frente al 56% del mercado local. Con ello, el IPSA se ubicó como la novena bolsa con mejor desempeño a nivel global.

Pero, si la comparación se realiza excluyendo dividendos, el IPSA se ubica en el cuarto lugar mundial, solo por detrás de las plazas de Ghana, Corea del Sur y Zambia.

En términos de capitalización bursátil, al cierre de 2025 fue SQM la compañía que se coronó como la más valiosa del mercado local, con un valor de US$ 17.700 millones. Le siguieron Banco de Chile, con US$ 17.600 millones, y Falabella, con US$ 15.800 millones.

En cuanto a rentabilidad, Inversiones La Construcción (ILC), holding ligado a la Cámara Chilena de la Construcción, lideró ampliamente las alzas del año, con un retorno de 147%, seguida por Salfacorp, que acumuló un avance de 122%.

En el extremo opuesto, CMPC cerró 2025 como la acción con peor desempeño del IPSA, con una caída de 8%, seguida por Concha y Toro, que registró el segundo peor retorno del ejercicio.

El boom de la IA

A nivel global, en Wall Street, el balance anual de la plaza se perfila como ampliamente positivo.

Los principales índices estadounidenses cerrarán 2025 con rendimientos de dos dígitos. El Nasdaq Composite se encamina a finalizar el año con un alza cercana a 20%, mientras que el S&P 500 acumula un avance de 17,41% y el Dow Jones, de 13,75%.

Este año, “el mercado privilegió el crecimiento de utilidades y la visibilidad de resultados por sobre la simple narrativa”, comentó el analista de mercados de XTB Latam, Gonzalo Muñoz.

A su juicio, el foco estuvo puesto en la industria de la inteligencia artificial (IA), con las grandes tecnológicas mostrando sólidos resultados financieros. Sin embargo, el mercado se mostró más exigente, sobre todo por los niveles de endeudamiento de las principales firmas.

Muñoz agregó que los inversionistas han estado “con un filtro mucho más exigente y selectivo, premiando a las compañías que logran convertir la inversión en IA en demanda concreta, márgenes y flujo de caja, mientras que las que no mostraron tracción suficiente fueron castigadas con mayor severidad”.

Entre las grandes ganadoras del año destacaron Micron y Palantir, con alzas de 250% y 141%, respectivamente. A ello se sumaron avances significativos en compañías clave como Nvidia, Broadcom y TSMC.

“En síntesis, 2025 fue un año de ganancias para Wall Street, pero con un mercado más discriminador, donde la diferencia la hizo la capacidad de demostrar crecimiento real, no solo promesas”, planteó Muñoz.

De cara a 2026, el panorama se mantiene optimista. De acuerdo con Bloomberg, los grandes bancos coinciden en que el próximo año marcaría el cuarto ejercicio consecutivo de alzas para las acciones estadounidenses, configurando la racha ganadora más prolongada en casi dos décadas.

El promedio de las proyecciones para el cierre de 2026 del S&P 500 apunta a una ganancia adicional de 9%.

