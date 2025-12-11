Operadores financieros intensifican apuesta por una baja en la tasa en reunión del próximo martes
El siguiente recorte en el tipo rector vendría en junio, según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) publicada este jueves.
Noticias destacadas
A medida que se acerca la Reunión de Política Monetaria (RPM) del próximo martes 16 de diciembre, crecen las expectativas por un recorte de 25 puntos base (pb.) en la tasa rectora para llevarla hasta 4,5%. Así lo confirma la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la cita, publicada este jueves por el Banco Central.
Luego de esta baja que internaliza el mercado, vendría una larga pausa de seis meses.
Los representantes del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile consultados por el instituto emisor prevén una baja de 25 pb. en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en la reunión de junio del próximo año.
Luego de ello, la apuesta de los analistas es que la tasa de interés clave se mantendrá en 4,25% hasta por 24 meses hacia adelante.
Respecto a los factores de sensibilidad para la política monetaria, para los operadores el más relevante sería la inflación, seguido del entorno internacional. Más atrás, ubican el dinamismo de la demanda y las condiciones financieras locales.
En el caso de la inflación, la novedad que trae la encuesta es que las expectativas a 12 meses vuelven a 3% después de tres ediciones en las que estuvieron algo por sobre de esa cifra. En un plazo de dos años, también se ubican en la meta.
En un futuro inmediato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotaría una contracción mensual de 0,1% en diciembre. Por su parte, el sondeo prevé que crecerá un 0,4% en enero y un 0,3% en febrero.
En cuanto a los pronósticos del mercado para el tipo de cambio, se espera que este se ubique en niveles de $ 920 en un horizonte de siete días, mientras que en 28 días bajaría hasta $ 910.
En todas las EOF que se han realizado en el último año, los analistas nunca habían proyectado un billete verde tan bajo para un plazo de 28 días.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Constructora Rencoret, uno de los mayores desarrolladores del norte de Chile, apuesta por expandir sus servicios hacia la minería, apuntando a nuevo súper ciclo del sector
Aunque sus inicios estuvieron marcados por proyectos desde Santiago a Temuco, a comienzos de los '90 decidieron trasladarse definitivamente a La Serena. Hoy son uno de los líderes regionales del sector en su radio de acción, con numerosos proyectos a su haber, principalmente en Antofagasta y Coquimbo.
Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete