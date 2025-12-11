Operadores financieros intensifican apuesta por una baja en la tasa en reunión del próximo martes

El siguiente recorte en el tipo rector vendría en junio, según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) publicada este jueves.

A medida que se acerca la Reunión de Política Monetaria (RPM) del próximo martes 16 de diciembre, crecen las expectativas por un recorte de 25 puntos base (pb.) en la tasa rectora para llevarla hasta 4,5%. Así lo confirma la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) previa a la cita, publicada este jueves por el Banco Central.

Luego de esta baja que internaliza el mercado, vendría una larga pausa de seis meses.

Los representantes del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile consultados por el instituto emisor prevén una baja de 25 pb. en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en la reunión de junio del próximo año.

Luego de ello, la apuesta de los analistas es que la tasa de interés clave se mantendrá en 4,25% hasta por 24 meses hacia adelante.

Respecto a los factores de sensibilidad para la política monetaria, para los operadores el más relevante sería la inflación, seguido del entorno internacional. Más atrás, ubican el dinamismo de la demanda y las condiciones financieras locales.

En el caso de la inflación, la novedad que trae la encuesta es que las expectativas a 12 meses vuelven a 3% después de tres ediciones en las que estuvieron algo por sobre de esa cifra. En un plazo de dos años, también se ubican en la meta.

En un futuro inmediato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotaría una contracción mensual de 0,1% en diciembre. Por su parte, el sondeo prevé que crecerá un 0,4% en enero y un 0,3% en febrero.

En cuanto a los pronósticos del mercado para el tipo de cambio, se espera que este se ubique en niveles de $ 920 en un horizonte de siete días, mientras que en 28 días bajaría hasta $ 910.

En todas las EOF que se han realizado en el último año, los analistas nunca habían proyectado un billete verde tan bajo para un plazo de 28 días.