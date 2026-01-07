Economistas ponen paños fríos al rally del cobre y llaman a enfocarse en reformas de largo plazo

Este miércoles se realizó el seminario “¿Cómo viene la economía en 2026? Chile en un nuevo ciclo”, organizado por Clapes UC, donde participaron los economistas Cecilia Cifuentes, Óscar Landerretche y Rodrigo Vergara.

Mesura pusieron este miércoles destacados economistas locales ante el llamativo rally que ha protagonizado el cobre -el principal producto de exportación del país- en el mercado internacional y que lo llevó a superar la barrera de los US$ 6 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (BML), nivel del que retrocedió levemente este miércoles.

En el marco del seminario “¿Cómo viene la economía en 2026? Chile en un nuevo ciclo”, organizado por Clapes UC, el tema fue foco de análisis de la directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, Cecilia Cifuentes; el académico de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, y el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

Cifuentes reconoció el positivo escenario que presenta el país gracias a los commodities, pero acotó que es “llamativo que con estos términos de intercambio tan altos tengamos al mismo tiempo un tipo de cambio real bastante alto y un crecimiento tan bajo. Entonces, esto ya da algunas luces de que tenemos algunos problemas estructurales en el fondo”.

“Con este viento externo a favor, Chile tendría que estar mostrando mejores resultados”, enfatizó.

Vergara destacó que “efectivamente la nueva administración entra con cierto viento a favor”, pero también optó por la cautela. “Se ha dicho mucho sobre el precio del cobre. ¿Es permanente o transitorio? Bueno, no sabemos”, declaró.

“Más allá de si puede cambiar el rumbo de la economía, en el boom pasado (del cobre) al menos hicieron una cosa bien, que fuimos prudentes en la estimación del precio a largo plazo”, recordó el investigador senior del CEP.

Pese a que, a juicio de Cifuentes, el aumento del precio del metal rojo es “probablemente es la mejor noticia macroeconómica que hemos tenido en el último tiempo”, añadió que “es importante moderar expectativas”.

“No sé si me gusta tanto que suba el precio del cobre, porque esto ya lo vivimos. Ya vivimos una bonanza del cobre, ya vivimos un período en que el crecimiento estuvo muy impulsado por la inversión en la minería, pero en que no aumentó en nada la productividad (...) Esa bonanza de alguna forma hasta impulsó expectativas que eran irrealizables”, esbozó la economista.

E insistió en que el aumento del precio del cobre no mejora la productividad total de factores y el desafío de Chile es justamente ese.

Landerretche, por su parte, advirtió que “la inversión minera a nivel global está en niveles muy por debajo de lo que uno esperaría que estuviera con estos precios”.

“Cuando se instala un precio alto del cobre, por lo general el margen es corto, ya que se ponen a la par los costos. Las razones de que la inversión no haya crecido como los costos, es el bajo margen, y la volatilidad del precio del cobre, lo que terminó matando a las compañías mineras hasta cierto punto. Esto ha llevado a un conservadurismo de la inversión”, explicó.

Mirada de largo plazo

Con este escenario de fondo, los economistas coincidieron en que se debe tener una mirada más de largo plazo.

“Ojalá que el precio del cobre muy alto no tape los problemas de fondo que tiene la economía”, lanzó Cifuentes.

“El objetivo del Gobierno (del Presidente electo José Antonio Kast) debería ser mantener cierto apoyo político para lograr entregarle la banda a alguien que mantenga esta, no necesariamente el Partido Republicano, pero sí que mantenga esta agenda de reformas que necesita el país para llegar al desarrollo”, complementó.

El expresidente del Banco Central también puso el ojo en las expectativas a propósito del cambio de administración en La Moneda. “Una de las preocupaciones que tengo es que no se vayan a generar demasiadas expectativas”, dijo.

Y recordó que en pese a que en 2026 hay mejores perspectivas para la economía, “el 2027 volvemos al incómodo 2%”.

En ese sentido, Landerretche ve el camino algo más cuesta arriba. “Yo más bien siento que en el mercado hay un cierto escepticismo respecto de grandes reformas o grandes logros de este tipo. Más bien hay una reactivación moderada de la economía, casi que natural, por la entrada de un gobierno de una cierta sensibilidad y, por lo tanto, los riesgos para mí son hacia arriba, por así decirlo”, postuló.

Y advirtió que “para todo el tipo de reformas grandes, está pesada la pista por la composición parlamentaria. Independiente de cómo se llegó a ese parlamento, a mi parecer es un error estratégico súper grave del Presidente entrante, le va a costar caro”.

El juicio a Quiroz

Finalizado el seminario en la Casa Central de la Universidad Católica, Cifuentes se refirió a la inminente llegada del economista Jorge Quiroz al Ministerio de Hacienda.

“El ministro de Hacienda va a tener que hacerse cargo de las que son las tareas centrales del nuevo Gobierno”, sostuvo a DF la directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School.

“Primero, buscar la forma de que se pueda recuperar el crecimiento y, segundo, recuperar la sostenibilidad fiscal. Entonces tiene una tarea enorme y de alguna manera estos dos objetivos pueden ser un poco contrapuestos, lo que es una mayor exigencia aún”, continuó la economista.

“Entonces va a tener que compatibilizar ese objetivo de crecimiento con la necesidad de hacer al Estado más eficiente. Y en ese sentido, yo creo que que el conocimiento que él tiene de los temas más micro, más regulatorios, que ha sido más su especialidad, puede ser bien valioso en esta etapa para tratar de generar crecimiento, no a través de estímulo fiscal, sino que a través de facilitarle el desarrollo del sector privado”, cerró.