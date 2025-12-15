Presidente Boric se reúne con Kast en La Moneda
El mandatario electo llegó junto a su señora, María Pía Adriasola, y miembros de su equipo programático.
Noticias destacadas
Tal como lo había adelantado el Presidente Gabriel Boric, hasta el Palacio de La Moneda llegó este lunes el Presidente electo, José Antonio Kast, junto a su señora, María Pía Adriasola, y su equipo más cercano, para abordar las coordinaciones de la transición democrática.
La delegación del republicano incluyó a su jefe económico, Jorge Quiroz; a Arturo Squella -llamado a ser su principal articulador en el Parlamento-; al exministro Segpres, Claudio Alvarado; y a María Jesús Wulf, abocada a los lineamientos en Salud.
Los equipos arribaron por tramos, con Squella encabezando la primera avanzada. Cerca de las 11:30 horas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue el encargado de recibir al mandatario electo y dar inicio a la reunión, a la espera de sus declaraciones protocolarias en el patio de los Naranjos.
“Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo,José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar”, dijo, a través de Instagram, el mandatario.
“La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país”, agregó Boric.
Noticia en desarrollo…
