Clasificación en niveles: comienzan los cambios del programa de fidelización de Santander
Este lunes comenzó a regir el nuevo programa de fidelización que funcionará con tres niveles, donde a mayor rango, mejores son las condiciones del programa,
Este lunes, comenzó a regir “Santander Rewards”, el nuevo programa de fidelización de Banco Santander luego de modificar las condiciones para acumular millas y acceder a beneficios asociados a Latam.
Este programa contará con tres niveles (del uno al tres), en el que, a mayor rango, mejores son las condiciones del programa, incluyendo mayores tasas de acumulación de millas Latam Pass y beneficios asociados a viajes como la maleta gratis.
Para los clientes del banco, el nivel dependerá del uso cotidiano de productos y servicios, su antigüedad y comportamiento financiero. Este sistema se actualizará mes a mes y una vez alcanzado el nivel, se mantiene hasta el 31 de diciembre del año siguiente.
Por ejemplo, el programa de fidelización cambió las condiciones para acceder a la maleta gratis, la que antes se otorgaba de manera automática con las tarjetas WorldMember y WorldMember Limited. Ahora depende del nivel del cliente, disponible para quienes estén en el rango dos o tres para las mismas tarjetas.
Además, a partir de febrero se extenderá a clientes con la Tarjeta Platinum Santander Latam Pass que se encuentren en nivel tres.
Beneficios
Santander Rewards incorpora un nuevo beneficio: por cada 2 millas acumuladas, el cliente recibirá un punto calificable Latam Pass, facilitando el acceso a Categorías Elite Latam Pass, como Gold, Platinum, Black e incluso Black Signature.
Asimismo, las tarjetas Santander Life también podrán acumular millas, ampliando el beneficio a todas las tarjetas de crédito del banco.
