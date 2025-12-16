La tasa de desempleo en EEUU sube a 4,6%, su máximo en cuatro años

La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4,6% en noviembre, su nivel más alto en más de cuatro años, lo que indica la debilidad del mercado laboral.

La mayor economía del mundo creó 64.000 empleos en noviembre, pero eliminó 105.000 en octubre, lo que refuerza los argumentos para que la Reserva Federal recorte aún más los tipos de interés el próximo año.

Si bien la cifra del martes de nuevos puestos de trabajo en noviembre superó las expectativas de 50.000 entre los economistas encuestados por Bloomberg, la pérdida de empleos en octubre fue mucho mayor.

La cifra de desempleo fue la más alta desde septiembre de 2021 y se compara con una tasa del 4,4% en septiembre de 2025. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) no proporcionó una cifra de octubre debido al reciente cierre del gobierno.

Los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense a corto plazo, sensibles a las expectativas de política monetaria, cayeron tras el informe. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó 0,02 puntos porcentuales, hasta el 3,49 %.

Actualmente se están descontando dos recortes de un cuarto de punto porcentual en los tipos de interés para finales de 2026.

La publicación de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) ofrece un vistazo a la salud de la economía estadounidense después de que el cierre del gobierno impidiera la recopilación de datos.

El informe de la BLS se publica después de que la Fed recortara los tipos la semana pasada por tercera vez este año, llevando los costos de financiación a su mínimo en tres años, tras una reunión en la que los responsables políticos debatieron sobre la priorización de los riesgos para la inflación o el empleo.

Sin embargo, es probable que la cifra del martes se revise, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, afirmara que las cifras de empleo probablemente se estaban sobreestimando en hasta 60.000 empleos al mes.

El banco central también está bajo una fuerte presión del presidente Donald Trump para que recorte aún más y más rápido los tipos de interés.