Los precios del petróleo se dan vuelta y suben tras los ataques de Donald Trump a Venezuela

Los inversionistas sopesan la interrupción a corto plazo de las exportaciones del país sudamericano frente a la posibilidad de aumentar la producción de crudo.

Los precios del petróleo subían el lunes tras la operación estadounidense para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, que generó incertidumbre sobre el futuro de las mayores reservas de crudo del mundo.

El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, subió un 1,4% el lunes, situándose en US$ 61,59 por barril, tras haber caído previamente por debajo de los US$ 60. Los precios del West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, subieron un 1,5% y se situaron en US$ 58,18 por barril.

Venezuela produce menos del 1% de la producción mundial de petróleo, con exportaciones limitadas por las sanciones estadounidenses y un bloqueo naval. Sin embargo, el país posee alrededor del 17% de las reservas probadas de crudo del mundo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, lo que le da el potencial de aumentar significativamente la oferta.

Las acciones de Chevron, ConocoPhillips y ExxonMobil subieron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que grandes compañías petroleras estadounidenses invertirían en Venezuela.

Las acciones de Chevron subieron un 4,9%, las de ConocoPhillips un 2,9% y las de ExxonMobil un 2,1%. Chevron ya opera en Venezuela con una licencia especial otorgada por la administración de Trump.

Los operadores ahora deben evaluar el impacto de la intervención estadounidense en el mercado petrolero, en un momento en que los analistas advierten sobre la inminente sobreoferta de crudo.

Amrita Sen, fundadora de la consultora Energy Aspects, afirmó que la suposición predominante era que la intervención estadounidense deprimiría los precios, ya que los mercados anticipaban el eventual regreso de más barriles venezolanos. “La gente asumirá que habrá mucho más petróleo a mediano plazo”, mencionó.

Saul Kavonic, analista de MST Financial, afirmó que los operadores se habían cansado de “consideraciones de riesgo geopolítico que no terminan traduciéndose en una interrupción real del suministro”.

La mayoría de los analistas prevén que los precios del petróleo prolonguen su descenso a principios de este año, tras una caída del 20% en 2025 hasta el nivel actual del crudo Brent, justo por encima de los US$ 60 por barril. "El mercado está tan bajista como lo ha estado en al menos una década", afirmó Sen, citando posiciones cortas récord en el crudo Brent y posiciones largas históricamente bajas en el WTI, el índice de referencia estadounidense.

Si bien podría haber más petróleo de Venezuela a mediano plazo, es improbable que se produzca un aumento significativo a corto plazo, añadió. "Las exportaciones ya se han reducido a la mitad y el bloqueo y las sanciones siguen vigentes, por lo que la situación es la misma, no hay petróleo adicional”.

A pesar de la agitación en Venezuela, la OPEP+ no indicó ningún cambio inmediato de estrategia en una actualización programada para el domingo. Ocho miembros del grupo de productores, entre ellos Arabia Saudita, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, se reunieron brevemente y acordaron mantener la pausa en el aumento de la producción al menos hasta abril.

A corto plazo, la producción petrolera venezolana podría disminuir aún más. El bloqueo ha restringido drásticamente las importaciones de las materias primas necesarias para mezclar el crudo pesado del país para la exportación, lo que ha endurecido las restricciones operativas. Reuters informó el domingo que la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) había solicitado a algunos socios de empresas mixtas que redujeran la producción.

“Hemos identificado al menos entre 200.000 y 300.000 barriles diarios que ya se han bloqueado, y podrían ser más”, declaró Sen. “A muy corto plazo, el riesgo es que perdamos aún más producción”.

En EEUU, el índice S&P 500 subió un 0,8% el lunes, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0,9%. El precio del oro subió un 2,4%, hasta los US$ 4.435 la onza troy. El dólar cayó un 0,1% frente a una cesta de divisas.

“A corto plazo, los mercados de riesgo tienden a votar sobre si el peor escenario posible se vuelve más o menos probable”, afirmó Edward Al-Hussainy, gestor de cartera de Columbia Threadneedle. “En el caso de Venezuela, parece que hemos evitado una guerra a gran escala y eso podría bastar para respaldar el riesgo al inicio de esta semana”.