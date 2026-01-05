Top 10 tendencias para 2026

La manía por la IA podría menguar y arrastrar a las economías de las dos superpotencias, pero el resto del mundo está bien posicionado para recuperarse.

El año pasado comenzó con un consenso casi universal de que el único país en el que valía la pena invertir era Estados Unidos. Terminó con mercados rivales que lo superaban ampliamente, generando el doble de rentabilidades y haciendo que ese país pareciera mucho menos excepcional.

EEUU no colapsó, por supuesto, porque su economía y sus mercados se vieran frenados por la avalancha de capitales hacia la inteligencia artificial. Aquí están mis 10 tendencias principales para 2026.

1 La burbuja de la IA se infla hasta que se agota el dinero

Según mi marco para detectar burbujas, la IA ahora cumple todos los requisitos en distintos grados; el mercado estadounidense, liderado por la IA, está sobrevalorado, sobreinvertido, sobreapalancado y, quizás lo más sorprendente, sobreposeído. EEUU es el único país importante donde los hogares tienen más riqueza en acciones que en propiedades.

Pero las burbujas no colapsan por su propio peso. Terminan cuando algún evento deja a las personas con menos dinero para especular e invertir. Durante el último siglo, el estallido de cada burbuja significativa ha estado precedido por un endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales.

De hecho, el endurecimiento de las condiciones monetarias hizo estallar burbujas incluso antes de que existieran los bancos centrales en la mayoría de los países.

La burbuja de la IA puede mantenerse inflada hasta que la liquidez comience a agotarse, pero ese riesgo no se limita a que la Reserva Federal suba las tasas de interés a corto plazo. Si la Fed pierde credibilidad o los flujos de capital hacia EEUU se ralentizan, es probable que las tasas a largo plazo se disparen, y ese también podría ser el punto de inflexión que haga estallar la burbuja de la IA.

2 La crisis de asequibilidad impulsa las tasas al alza

La “crisis de asequibilidad” en EEUU ya está alejando el precio de las viviendas nuevas del alcance de los compradores jóvenes. Los comestibles son un 30% más caros que hace cinco años.

La indignación popular está creciendo. La administración Trump está sintiendo la presión y habla de enviar cheques de ayuda de US$ 2 mil, mientras los demócratas amplían su ventaja en las encuestas antes de las elecciones intermedias de 2026. Un mayor gasto solo agravará la inflación, y la Fed ya ha incumplido su objetivo del 2% durante 55 meses consecutivos. Sorprendentemente, el déficit presupuestario se redujo en 2025, impulsado por los cuantiosos ingresos arancelarios.

Ahora, parece estar volviendo a superar el 6% del PIB este año. Otros mercados desarrollados que enfrentan problemas de deuda y déficit menos graves se enfrentan a la presión del mercado de bonos, como Francia, el Reino Unido y, especialmente, Japón.

EEUU podría fácilmente ser el siguiente en 2026, y se enfrenta a consecuencias e mayores, ya que su economía hiperfinanciarizada depende en gran medida de la buena voluntad de los inversionistas.

3 Rendimiento internacional superior

EEUU nunca ha dependido tanto de las entradas de capital especulativo. En 2025, los extranjeros invirtieron en acciones y bonos estadounidenses a un ritmo de US$ 1,7 billones, suficiente para financiar todo el déficit por cuenta corriente de EEUU y contribuir más a equilibrar las cuentas del país que en cualquier otro momento desde que comenzaron a registrarse los datos.

Si la confianza en EEUU flaquea, las salidas de capitales debilitarán significativamente el dólar. Históricamente, ha existido una fuerte relación entre la caída del dólar y la aceleración de los rendimientos en los mercados bursátiles internacionales. El debilitamiento del dólar ayudó al resto del mundo a superar a EEUU en 2025, reduciendo la participación del país en el índice bursátil mundial desde un máximo del 66% a fines de 2024 al 64% actual.

Si bien el “excepcionalismo estadounidense” puede haber alcanzado su punto máximo, este cambio aún tiene un amplio margen de maniobra, dada la aún amplia discrepancia entre la capitalización bursátil de EEUU y su participación del 26 % en la economía mundial.

La recuperación de los mercados internacionales ha sido impulsada por los inversionistas locales. A medida que los inversionistas globales reconocen los riesgos en EEUU y las oportunidades en otros lugares, es probable que los flujos hacia mercados rivales repunten en 2026.

4 La calidad brilla

El fervor especulativo que domina los mercados globales ha ensombrecido las acciones de calidad, una clase definida por una alta rentabilidad sobre el capital, un sólido crecimiento de las ganancias y un bajo apalancamiento. Con el auge de la IA impulsando la inversión en riesgo, los inversionistas se alejaron de las acciones de calidad el año pasado.

Para las acciones de calidad, 2025 fue testigo de una de las peores caídas relativas de la historia en los mercados desarrollados y la peor en los mercados emergentes. Ahora, sin embargo, la tensión está a flor de piel, ya que las búsquedas en Google de “burbuja de IA” se disparan, y la gente empieza a buscar opciones más seguras.

Como categoría, la calidad ha superado a los índices globales en un 2,5% anual durante los últimos 30 años, lo que se traduce en una enorme ventaja en la rentabilidad acumulada durante ese período: entre el 2600% y el 1200%.

El verdadero punto óptimo es el subconjunto de acciones de calidad que cotizan muy por debajo de su valoración a largo plazo. A nivel mundial, este grupo se concentra ahora en el sector industrial, seguido del financiero y las empresas de consumo discrecional. Tras períodos similares de bajo rendimiento y con valoraciones tan bajas, estas acciones han generado rentabilidades de dos dígitos. Esto los coloca en una buena posición para una recuperación en 2026.

5 Dos máscaras ocultan los problemas de China

Se ha hablado mucho sobre cómo un factor, la IA, está frenando la economía y los mercados estadounidenses. Una historia similar se está desarrollando en China, donde las exportaciones están salvando la economía y la IA impulsa el mercado.

Tras años de bajo rendimiento, muchos inversionistas globales descartaron los mercados chinos como “imposibles de invertir”, lo que los atractivamente baratos para fines de 2024. Se recuperaron con fuerza el año pasado, pero principalmente gracias al optimismo impulsado por la IA. Fuera del sector tecnológico, el resto del mercado bursátil sufrió un crecimiento negativo de las ganancias.

Esto refleja el hecho de que la economía china apenas crece, lastrada por un mercado inmobiliario en crisis, demasiada deuda y una población en declive. Pero la fortaleza define al sector exportador, que está expandiendo su participación en los mercados globales y apuntalando la economía en general.

Los analistas y economistas de Wall Street siguen instando a China a implementar nuevos estímulos, pero su sesgo keynesiano les impide ver los problemas subyacentes. La deuda total, incluyendo la de hogares y empresas, ya supera el 300% del PIB; su déficit fiscal, supera el 11% del PIB. Beijing tendrá dificultades para gastar más, y la economía nacional seguirá decepcionando.

6 El dumping chino se convierte en un objetivo

Entre las crecientes señales de que Donald Trump ha terminado con el aumento de aranceles, una nueva controversia comercial global cobra protagonismo: el dumping de las exportaciones chinas.

Durante los últimos dos años, China ha impulsado un aumento de sus volúmenes de exportación recortando drásticamente los precios y manteniendo bajo el valor del yuan. Como resultado, China continúa ganando cuota de mercado global a expensas de exportadores rivales, como Alemania, Francia y Japón, y muchas potencias manufactureras consolidadas en el mundo emergente.

China está trabajando para reducir su dependencia de las ventas a EEUU y trasladando sus exportaciones a otros países, lo que está vaciando fábricas en todo el mundo. Los más afectados son los países del sudeste asiático, Europa oriental y África.

Se están acumulando indicios de una reacción negativa. El número de investigaciones comerciales sobre el dumping chino se ha más que duplicado desde 2023, alcanzando las 120 en todo el mundo. Desde Japón y Canadá hasta México y Tailandia, los países están comenzando a imponer aranceles de represalia a China.

7 Sudamérica da un giro brusco a la derecha

Un giro a la derecha que comenzó hace dos años podría consolidarse en los principales países sudamericanos este año, haciendo que los mercados regionales más atractivos del mundo sean aún más populares.

Como me dijo una vez el exPresidente de Chile, Sebastián Piñera, América Latina gira a la izquierda en los buenos tiempos, a la derecha en los malos. Y los tiempos no han sido buenos. Los votantes están cada vez más preocupados por la delincuencia, la corrupción y la inflación.

Líderes de la derecha tomaron el poder hace dos años en Argentina, ganaron el año pasado en Ecuador y Chile, y se espera que vuelvan a prevalecer este año en Perú y Colombia. El gran premio es Brasil. Allí, el favorito es el Presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, pero podría enfrentarse a un serio desafío en la segunda vuelta por parte del candidato favorito del mercado, el gobernador derechista de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas.

Durante décadas, los mercados bursátiles de la región han tenido un rendimiento mucho mejor bajo líderes de la derecha. Y el año pasado, esta región albergó los mercados con mejor desempeño del mundo, con un crecimiento promedio de más del 50%, en comparación con el 30% en los mercados emergentes y el 16% en EEUU. Cuanto más triunfa la derecha, más probable es que los mercados sigan creciendo.

8 La desregulación se globaliza

El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental puede haber desaparecido, pero el impulso de Trump para desregular no ha muerto. Según varios indicadores, los costos impuestos por la regulación están disminuyendo en EEUU, y ahora gran parte del mundo intenta competir. Incluso Europa parece haberse dado cuenta de que la innovación en nuevas normas no es necesariamente buena para sus economías.

Desde peaks inusualmente altos en 2024, EEUU generó menos de la mitad de nuevas regulaciones económicamente significativas el año pasado, y la UE generó apenas una cuarta parte de nuevas “normas legislativas”, con más recortes por venir.

Los mercados emergentes también están blandiendo el hacha. Argentina ha eliminado los controles de arriendo, triplicando la oferta de unidades disponibles. La “racionalización burocrática” redujo de días a minutos el tiempo que tardan las mercancías en pasar por la aduana en Malasia. Arabia Saudita podría levantar su límite del 49% a la propiedad extranjera

9 Crisis migratoria

Con el cierre de muchos países occidentales, es probable que el impacto económico de este giro histórico contra la inmigración crezca y se extienda en 2026.

El colapso es impactante y no se limita a EEUU. Las últimas estimaciones muestran que, desde máximos históricos en 2023, la inmigración neta cayó el año pasado un 85%, a tan solo 500 mil recién llegados en EEUU, y un 50%, a 1,2 millones, en la UE.

Fuera de EEUU, la represión puede haber sido menos drástica y bien televisada, pero no careció de vigor. La UE redujo los cruces fronterizos en más de un 20% en los primeros nueve meses de 2025, aceleró el rechazo de las solicitudes de asilo y ofreció incentivos financieros y diplomáticos a los países extranjeros para que aceptaran los retornos y evitaran las salidas.

Antiguos polos de atracción de inmigrantes, como Canadá y Australia, han retirado la bienvenida, reduciendo la afluencia de estudiantes internacionales y (en Canadá) la oferta de permisos de residencia permanente. Incluso en España, quizás el único gran país occidental que aún abre sus puertas, la oposición a los inmigrantes está aumentando en las encuestas.

10 Peak de alcohol

Hoy en día, una proporción menor de estadounidenses afirma beber alcohol que en cualquier otro momento desde que Gallup comenzó a hacer la pregunta en 1939. Y no son los únicos que lo dejan. Una tendencia similar se mantiene en los países desarrollados y emergentes, con caídas pronunciadas en algunos que disfrutan de una o dos copas o más.

Un resultado: tiempos difíciles para las acciones de bebidas alcohólicas. En esta década, las acciones globales han subido casi un 60%, mientras que un grupo de 16 destilerías, bodegas y cerveceras internacionales líderes ha bajado un 35%, y la caída parece estar acelerándose. El consumo de alcohol ha disminuido en parte porque la gente se preocupa más por los efectos en la salud y, en algunos países, recurre al cannabis como una opción más segura.

Y las encuestas muestran que las personas menores de 35 años son mucho más propensas a preocuparse por los efectos en la salud. Con la juventud sobria en la mira, es improbable que esta tendencia se tambalee y decaiga pronto.