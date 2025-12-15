Principales bancos privados del país anotan dispares resultados en sus utilidades a noviembre

Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las utilidades del sector con US$ 1.190 millones. Eso sí, lo anterior significó una baja en el desempeño en ganancias para la firma.

Banco de Chile, Santander, Bci, Itaú y Scotiabank informaron sus resultados preliminares correspondientes a noviembre de este año, mostrando en la mayoría de los casos, un alza en sus ganancias de dos dígitos, mientras que otros retrocedieron en comparación con el año pasado.

Entre las principales firmas del país, Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las utilidades del sector, con US$ 1.190 millones al onceavo mes de este año, de acuerdo con la información difundida el viernes.

Eso sí, lo anterior significó una baja en el desempeño en ganancias para la firma ligada al grupo Luksic y Citi, ya que alcanzó una disminución de casi un 1% respecto al cierre de noviembre de 2024, cuando reportó US$ 1.202 millones.

Un caso similar vivió Scotiabank, ya que la firma canadiense alcanzó $ 382.364 millones en noviembre, lo que significó una disminución de 8%, ya que en el mismo mes del año pasado, registró $ 416.393 millones.

Utilidades al alza

El banco que anotó el mayor incremento en sus utilidades fue Santander Chile. La firma publicó que, al onceavo mes de 2025 recaudó $ 976.927 millones, enlistándose como la segunda entidad con mayores ganancias tras el Banco de Chile. Con ello, exhibió un alza de 26,2% en el período de un año, ya que al mismo mes del año pasado, anotó $ 774.189 millones.

Por su parte y ocupando el tercer lugar, Bci alcanzó ganancias por $ 927.806 millones, lo que representó un aumento de 24,4% si se compara con el informe de noviembre de 2024, cuando el banco controlado por la familia Yarur acumuló $ 745.827 millones.

Cerrando el ranking, Itaú reportó utilidades por $ 382.271 millones. En el período de un año, la empresa brasileña registró un alza de 10,7%, versus los $ 345.336 millones que generó en el mismo mes de 2024.