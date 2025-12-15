Principales bancos privados del país anotan dispares resultados en sus utilidades a noviembre
Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las utilidades del sector con US$ 1.190 millones. Eso sí, lo anterior significó una baja en el desempeño en ganancias para la firma.
Noticias destacadas
Banco de Chile, Santander, Bci, Itaú y Scotiabank informaron sus resultados preliminares correspondientes a noviembre de este año, mostrando en la mayoría de los casos, un alza en sus ganancias de dos dígitos, mientras que otros retrocedieron en comparación con el año pasado.
Entre las principales firmas del país, Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las utilidades del sector, con US$ 1.190 millones al onceavo mes de este año, de acuerdo con la información difundida el viernes.
Eso sí, lo anterior significó una baja en el desempeño en ganancias para la firma ligada al grupo Luksic y Citi, ya que alcanzó una disminución de casi un 1% respecto al cierre de noviembre de 2024, cuando reportó US$ 1.202 millones.
Un caso similar vivió Scotiabank, ya que la firma canadiense alcanzó $ 382.364 millones en noviembre, lo que significó una disminución de 8%, ya que en el mismo mes del año pasado, registró $ 416.393 millones.
Utilidades al alza
El banco que anotó el mayor incremento en sus utilidades fue Santander Chile. La firma publicó que, al onceavo mes de 2025 recaudó $ 976.927 millones, enlistándose como la segunda entidad con mayores ganancias tras el Banco de Chile. Con ello, exhibió un alza de 26,2% en el período de un año, ya que al mismo mes del año pasado, anotó $ 774.189 millones.
Por su parte y ocupando el tercer lugar, Bci alcanzó ganancias por $ 927.806 millones, lo que representó un aumento de 24,4% si se compara con el informe de noviembre de 2024, cuando el banco controlado por la familia Yarur acumuló $ 745.827 millones.
Cerrando el ranking, Itaú reportó utilidades por $ 382.271 millones. En el período de un año, la empresa brasileña registró un alza de 10,7%, versus los $ 345.336 millones que generó en el mismo mes de 2024.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
La Corte Suprema confirmó una sentencia del tribunal de alzada de La Serena, que rechazó un recurso de protección en que se denunciaron supuestos actos ilegales y arbitrarios, consistentes en la ejecución de obras en horarios y días inhábiles, con altos niveles de ruido.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete