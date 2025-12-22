Dólar abre a la baja y pierde los $ 910 a medida que el cobre transa en nuevos máximos históricos
El metal rojo sigue viéndose apoyado por restricciones de oferta, políticas arancelarias y recortes de tasas de la Reserva Federal. La última noticia fue que Antofagasta PLC del grupo Luksic y una fundición china acordaron una tarifa de procesamiento cero para el concentrado de cobre en 2026, según Reuters.
El dólar abrió a la baja este lunes, ante los nuevos máximos históricos del cobre, y esperando que una gran parte del mercado tome distancia de las operaciones en los días festivos que se avecinan de cara a 2026.
Después de cerrar casi en mínimos desde octubre de 2024, el precio del dólar en Chile bajaba hoy $ 3 hasta los $ 907,9 en los primeros negocios, según datos de Bloomberg.
Los futuros del cobre subían 0,6% a US$ 5,42 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, poco después de haber alcanzado máximos históricos intradiarios de US$ 5,44 (bordeando la marca sicológica de US$ 12 mil por tonelada).
Mientras tanto, el dollar index, un indicador del dólar global, se deslizaba 0,1% -para cubrirse de riesgos como una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, los inversionistas prefieren metales preciosos-. Las principales tasas de mercado cotizaban estables.
Se esperan menores volúmens transados esta semana, ya que el calendario económico es ligero y el jueves es Navidad. Frente a esto, analistas prevén que el mercado cambiario global se mueva por ajustes de portafolios de final de año y las últimas referencias económicas.
Los precios al consumidor de noviembre en EEUU, publicados la semana pasada, dieron cuenta de una fuerte desinflación, aunque están bajo un manto de duda, porque el histórico cierre de Gobierno de 44 días afectó la calidad de los datos. De hecho, no se pudo elaborar un reporte de octubre.
