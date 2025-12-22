El oro y la plata alcanzan nuevos récords históricos y caminan a su mayor avance anual desde 1979
En el frente geopolítico, los inversionistas siguen atentos la posibilidad de una acción militar en suelo venezolano mientras aumenta la presión sobre el presidente autócrata Nicolás Maduro para que renuncie.
Noticias destacadas
Los precios del oro y la plata alcanzaron máximos históricos el lunes, ya que las tensiones geopolíticas, combinadas con las apuestas sobre recortes en las tasas de interés en EEUU, impulsaron un nuevo repunte en los metales preciosos.
El precio del oro subió hasta un 1,9% en las primeras operaciones del lunes, alcanzando los US$ 4.420 por onza troy. La plata también alcanzó un récord, subiendo hasta un 3,4% el lunes, hasta los US$ 69,44 por onza.
Los analistas afirmaron que el intensificado bloqueo estadounidense al petróleo venezolano explicaba en parte el aumento de los precios de los metales preciosos, ya que los inversionistas buscan activos refugio. Se cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, está considerando una acción militar en suelo venezolano mientras aumenta la presión sobre el presidente autócrata Nicolás Maduro para que renuncie.
“Es un recordatorio de que las preocupaciones geopolíticas y la devaluación tienen la misma cobertura: el oro”, afirmó Arun Sai, estratega sénior de multiactivos de Pictet Asset Management. “Devaluación” se refiere a la teoría de que los metales preciosos, como el oro, sirven como cobertura contra la erosión del valor de las monedas tradicionales como el dólar.
“Los inversionistas ven el oro como una forma de cubrir esas preocupaciones, pero mantienen sus inversiones”, añadió Sai, explicando por qué el factor de riesgo geopolítico se estaba expresando en materias primas en lugar de acciones o bonos.
Tras un repunte vertiginoso este año, el oro y la plata se encaminan a su mayor subida anual de precios desde 1979, cuando la revolución iraní provocó un aumento repentino del precio del petróleo. El oro ha subido un 68% y la plata un 139% en lo que va de año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“No todo puede atribuirse al Covid-19”: la respuesta del MOP a Concesionaria del Aeropuerto de Arica que acusa daño por US$ 43 millones tras la pandemia
Ministerio dijo que el informe económico elaborado por Econsult “no resulta idóneo para acreditar un perjuicio indemnizable, al basarse en un contrafactual monocausal, proyecciones especulativas y supuestos no contrastados”.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete