El oro y la plata alcanzan nuevos récords históricos y caminan a su mayor avance anual desde 1979

En el frente geopolítico, los inversionistas siguen atentos la posibilidad de una acción militar en suelo venezolano mientras aumenta la presión sobre el presidente autócrata Nicolás Maduro para que renuncie.

Los precios del oro y la plata alcanzaron máximos históricos el lunes, ya que las tensiones geopolíticas, combinadas con las apuestas sobre recortes en las tasas de interés en EEUU, impulsaron un nuevo repunte en los metales preciosos.

El precio del oro subió hasta un 1,9% en las primeras operaciones del lunes, alcanzando los US$ 4.420 por onza troy. La plata también alcanzó un récord, subiendo hasta un 3,4% el lunes, hasta los US$ 69,44 por onza.

Los analistas afirmaron que el intensificado bloqueo estadounidense al petróleo venezolano explicaba en parte el aumento de los precios de los metales preciosos, ya que los inversionistas buscan activos refugio. Se cree que el presidente estadounidense, Donald Trump, está considerando una acción militar en suelo venezolano mientras aumenta la presión sobre el presidente autócrata Nicolás Maduro para que renuncie.

“Es un recordatorio de que las preocupaciones geopolíticas y la devaluación tienen la misma cobertura: el oro”, afirmó Arun Sai, estratega sénior de multiactivos de Pictet Asset Management. “Devaluación” se refiere a la teoría de que los metales preciosos, como el oro, sirven como cobertura contra la erosión del valor de las monedas tradicionales como el dólar.

“Los inversionistas ven el oro como una forma de cubrir esas preocupaciones, pero mantienen sus inversiones”, añadió Sai, explicando por qué el factor de riesgo geopolítico se estaba expresando en materias primas en lugar de acciones o bonos.

Tras un repunte vertiginoso este año, el oro y la plata se encaminan a su mayor subida anual de precios desde 1979, cuando la revolución iraní provocó un aumento repentino del precio del petróleo. El oro ha subido un 68% y la plata un 139% en lo que va de año.