Dólar abre sin cambios a poco de que se publiquen en EEUU los precios al consumidor de noviembre

El dólar abrió plano este jueves, en la cuenta regresiva antes de que el público conozca los últimos precios al consumidor que se pudieron recabar en Estados Unidos, tras el apagón de datos sin precedentes que causó el cierre de Gobierno.

La paridad local cotizaba estable a $ 918,4 en los primeros negocios. Mirando hacia afuera, el dollar index avanzaba 0,1%, pero los rendimientos del Tesoro caían. Los precios del cobre se estabilizaban.

A las 10:30 (horas de Chile) se conocerá en EEUU el reporte de IPC de noviembre, sin que se haya podido cubrir el vacío que dejó en octubre el histórico shutdown de 44 días. En general se espera que la inflación se haya acelerado en una décima, para registrar 3,1% en el penúltimo mes del año.

El dólar-peso cerró al alza este miércoles, presionado por el fortalecimiento general del billete verde, a medida que los participantes del mercado ajustaron sus carteras para el cierre de año, y tomaron nota de ciertos riesgos.

Siguen resonando los datos de empleo publicados el martes, que si bien trajeron señales de deterioro, no generaron un ajuste significativo en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

En otras palabras, el mercado sigue esperando que le ente rector norteamericano haga dos recortes en 2026, según los precios de futuros y swaps. Aunque se está considerando más seriamente, con las variaciones de este jueves, la posibilidad de que estos sean tres.