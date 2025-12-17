Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre con leve alza en medio de compras globales y señales expansivas del Banco Central tras bajar las tasas

Según el modelo de Bloomberg en base a las tasas swap, el mercado espera que en abril el Central implemente la próxima rebaja. En minutos se publicará el Informe de Política Monetaria (IPoM), con más detalle sobre la trayectoria de tasas que prevé el instituto emisor y sus argumentaciones.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 08:44 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercados internacionales mercado cambiario peso chileno Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Decretan arraigo nacional y firma mensual para exgerenta de Puerto Coronel tras ser formalizada por administración desleal
2
Economía y Política

Con foco en el recorte de US$ 6.000 millones: los nombres que suenan para asumir la Dipres en el Gobierno de Kast
3
Economía y Política

Banco Central recorta su tasa de interés y asegura que la inflación llegará antes a la meta
4
Economía y Política

Kast se reúne con Milei en la Casa Rosada y deja en manos de Daza si se suma como ministro: "Pasa por una decisión personal que no es mía"
5
Economía y Política

Kast confirma que quiere irse a vivir a La Moneda hasta con saco de dormir si es necesario: “No voy a arrendar una casa para generar más gasto”
6
Mercados

Jamison Park, el proyecto inmobiliario en EEUU en que invierte BlackRock y que busca atraer capitales chilenos
7
Economía y Política

Tras el triunfo de Kast, JPMorgan apunta a una moderación del recorte del gasto por US$ 6.000 millones para evitar impactos sobre la economía
8
Empresas

Hallazgos arqueológicos desatan millonaria controversia entre MOP y concesión hospitalaria del sur
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete