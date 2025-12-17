Dólar abre con leve alza en medio de compras globales y señales expansivas del Banco Central tras bajar las tasas

Según el modelo de Bloomberg en base a las tasas swap, el mercado espera que en abril el Central implemente la próxima rebaja. En minutos se publicará el Informe de Política Monetaria (IPoM), con más detalle sobre la trayectoria de tasas que prevé el instituto emisor y sus argumentaciones.

El dólar abrió un poco más arriba este miércoles, en medio de compras internacionales y después de que el Banco Central de Chile anunciara una nueva ronda de alivio monetario, que podría seguir prolongándose en función de precios más domados.

La divisa estadounidense subía $ 1,2 hasta los $ 916,2 en los primeros negocios, después de cerrar estable la jornada del martes. Afuera el dollar index subía 0,4%, en línea con las alzas en los rendimientos del Tesoro, tras una segunda lectura a los datos rezagados de empleo que se publicaron ayer. Eso sí, también subía el cobre, con alzas de 1,1% en Londres.

Viento en popa

El Banco Central bajó la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base (pb) -como se esperaba-, llevándola a su menor nivel en cuatro años, y previendo que la inflación llegará a la meta de 3% antes de lo que se esperaba inicialmente.

Las tasas swap promedio cámara caían ligeramente. Según el modelo de Bloomberg en base a los swaps, el mercado espera que en abril el Central implemente la próxima rebaja. En minutos se publicará el Informe de Política Monetaria (IPoM), con más detalle sobre la trayectoria de tasas que prevé el instituto emisor y sus argumentaciones.

En general tasas locales más bajas han tendido a presionar al alza al tipo de cambio en el último tiempo, por la menor competividad de los depósitos en pesos chilenos. Pero también el mercado espera que la Reserva Federal estadounidense siga relajando los créditos, facilitando la apreciación de la divisa nacional.

Volviendo al mercado cambiario, datos del Central muestran que los agentes extranjeros redujeron en US$ 430 millones su posición neta contra el peso en la sesión del lunes, posterior al triunfo presidencial de José Antonio Kast. Esto significa que la posición quedó en US$ 4.400 millones, la más moderada desde mediados de noviembre.

Así, fueron principalmente compras de actores como AFP, corredoras de bolsa y empresas del sector real las que ese día contribuyeron a que el dólar rebotara desde sus mínimos. Con ello se reduce un poco la divergencia que se había estado formando entre los extranjeros y los institucionales locales respecto del peso.