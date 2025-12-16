El dólar abre estable previo a nóminas no agrícolas de EEUU y decisión de tasas del Banco Central de Chile

El mercado espera que el Central anuncie un recorte de 25 puntos, y ve probable que decida implementar otro en la primera mitad de 2026. El Informe de Política Monetaria de diciembre, a publicarse mañana temprano, será una referencia crucial para calibrar esas expectativas.

El dólar abrió plano este martes, día en que los mercados siguen internalizando el holgado triunfo de José Antonio Kast, pero se concentran más en una agenda económica que incluye cifras clave de Estados Unidos y, más tarde, la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile.

La divisa cotizaba estable a $ 915,3 en la apertura. El dólar cerró al alza este lunes después de que los agentes del mercado encontraran incentivos para comprar ante la confirmación de Kast como Presidente electo, noticia que se estaba dando por hecho y el viernes lo dejó en mínimos desde octubre de 2024.

El dollar index (un indicador del dólar global) caía en el margen a nuevos mínimos desde principios de octubre, y el precio del cobre cotizado en Londres retrocedía 0,3% a US$ 5,27 por libra.

Hora de actualizarse

Finalmente llegó el día en que los informes rezagados de nóminas no agrícolas de octubre y noviembre saldrán a la luz en EEUU, aunque sin la tasa de desempleo de octubre, puesto que el histórico cierre de Gobierno de 44 días afectó la recolección de datos.

Los reportes se darán a conocer a las 10:30 (horas de Chile). También a esa hora se publicarán las ventas minoristas de octubre, referencia que igual tendrá un cierto peso en las ecuaciones para anticiparse a la política de la Reserva Federal (Fed).

El mercado está descontando que la Fed implementará dos recortes adicionales de 25 puntos base (pb) en 2026, probablemente más cargados hacia la segunda mitad del año.

Volviendo a Chile, este martes después del cierre de mercado el Banco Central publicará su comunicado de política, para el que se espera un recorte de 25 pb sobre la Tasa de Política Monetaria.

Los operadores ven probable que el Central decida implementar un nuevo recorte en la primera mitad de 2026. El Informe de Política Monetaria de diciembre, a publicarse mañana temprano, será una referencia crucial para calibrar esas expectativas.