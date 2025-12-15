Dólar cae levemente en primeros negocios tras categórica victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta

El peso chileno también cuenta con un respaldo externo. Los futuros del cobre subían 1,3% a US$ 5,3 por libra, mientras un indicador del dólar global caía ligeramente, al igual que los rendimientos del Tesoro estadounidense.

El dólar caía sólo un poco en su primera sesión con José Antonio Kast como Presidente electo del país, ya que en gran medida este hito había sido internalizado por el mercado cambiario, llevando a mínimos a la divisa estadounidense en la semana antes de la votación.

La paridad local bajaba $ 2,4 hasta los $ 907,3 en la apertura de este lunes, después de cerrar el viernes en nuevos mínimos desde octubre de 2024, niveles que en parte obedecen a la expectativa de un amplio triunfo del candidato republicano, como efectivamente ocurrió este domingo.

"En general, los mercados deberían reaccionar positivamente a la noticia, incluso si está mayormente descontada. El dólar-peso podría probar el nivel de $ 900 y avanzar hacia $ 880, ayudado también por nuevos máximos en el cobre y precios del petróleo más bajos", publicó el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.

"El hecho de que se produzca un giro político a una administración más amigable con el mercado debería seguir ayudando al sentimiento de riesgo debido al potencial de nuevas inversiones en Chile. No obstante, un Congreso fragmentado plantea desafíos legislativos. El tono de Kast fue conciliador en su primer discurso, aunque no se le considera un gran forjador de pactos", añadió.

A nivel internacional, lo que domina la agenda es la publicación de los informes de nóminas no agrícolas estadounidenses de noviembre y octubre. El rezago en estas publicaciones se debe al histórico cierre de Gobierno de 44 días, que de hecho afectó la recolección de datos hasta el punto de que el reporte de octubre no incluirá la tasa de desempleo.