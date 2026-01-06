Arabia Saudita abrirá sus mercado de capitales a los inversionistas extranjeros: ¿cuáles son las oportunidades?

La tenencia internacional ya supera los 528 mil millones de riyales, pero el desempeño del índice quedó atrás el año pasado. Con nuevas reglas, la CMA quiere atraer más flujos y fortalecer la recepción de una ola de solicitudes para listar aciones

Este lunes el regulador bursátil de Arabia Saudita anunció la apertura a capitales extranjeros. La decisión pretende ampliar y diversificar la base de inversionistas elegibles para participar en el mercado principal, además de atraer inversiones adicionales y aumentar la liquidez. La medida se hará efctiva desde el 1 de febrero.

El proyecto de ley, impulsado por el regulador local, elimina el concepto de Inversor Cualificado (IEC, su sigla en inglés) en el mercado principal, lo que permitiría a todas las categorías de inversionistas extranjeros acceder al mercado.

La iniciativa también promueve la abolición de los contratos de permuta financiera (swaps), que anteriormente se utilizaban como opción para que los capitales internacionales obtuvieran únicamente los beneficios económicos de los valores cotizados. Ahora, los inversionistas podrán invertir directamente en las acciones cotizadas en la plaza saudí.

En septiembre, Bloomberg anticipó que el país del Golfo podría eliminar el límite del 49% a la propiedad extranjera de empresas que cotizan en bolsa, una medida que podría ayudar a revivir el interés en la bolsa de valores más grande del mundo árabe. Tras la noticia, el índice de referencia saudí (Tadawul All Share Index) subió más de 5% a su nivel más alto desde mayo.

Al cierre del segundo trimestre de 2025, la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA, su sigla en inglés) estimaba que la propiedad de los inversionistas internacionales superó los 528 mil millones de riyales saudíes (US$ 141 mil millones, al tipo de cambio de hoy); a su vez, las inversiones extranjeras en el mercado principal alcanzaron alrededor de 412 mil millones de riyales saudíes (US$ 110 mil millones), lo que equivale a un crecimiento de de 471% durante el mismo período, en comparación con los 72 mil millones de riyales saudíes (US$ 19.200 millones) a finales de 2015.

El director ejecutivo de la plaza saudí anunció en diciembre que 40 compañías habían presentado solicitudes para listar acciones, y que el universo de aspirantes a una oferta pública inicial (OPI) ya llegaba a 100.

La oportunidad en el mercado saudí

El 2025 no acompañó a la renta variable de Arabia Saudita. La bolsa cayó con fuerza, con el índice de referencia saudí retrocediendo casi 13% el año pasado, desmarcándose del mejor desempeño en la región y el avance del bloque emergente.

El analista de XTB Latam, Gonzalo Muñoz, explicó que “la eliminación de barreras para que cualquier extranjero pueda invertir directamente le agrega un cambio estructural que puede mejorar la demanda, la liquidez y el interés global por ese mercado, justo cuando el flujo hacia los emergentes se está reforzando”.

Y agregó: “Para el inversionista minorista, la oportunidad puede leerse como una apuesta a la recuperación relativa. Es decir, un mercado grande, con empresas relevantes, que quedó rezagado en el último año y que ahora suma un incentivo concreto para atraer capital global”.

Sin embargo, advirtió que la apertura de las bolsas saudíes al mundo no implica subidas inmediatas y lineales debido a factores como el precio del petróleo, el dólar y la situación fiscal del país, pero que este cambio si es una señal potente de cambio de ciclo.

Esto en un contexto en el que el apetito por los mercados emergentes está mejorando, mientras Arabia Saudita vuelve asomarse como un candidato natural para captar parte de ese flujo, sobre todo si las entradas internacionales se empiezan a reflejar en una valorización más consistente del mercado.

“El hecho de que muchas empresas estén buscando salir a bolsa hace todavía más relevante contar con una demanda internacional amplia, porque eso ayuda a que esas colocaciones tengan una mejor recepción y a que el mercado gane profundidad con el tiempo”, dijo el analista de XTB Latam.