Con 2.480 trabajadores, El Teniente retoma de forma parcial las faenas tras el accidente que dejó seis muertos
Codelco reportó que con 2.480 trabajadores la división El Teniente retomó- de forma parcial- las faenas tras el accidente que dejó seis fallecidos. Luego de la autorización de Sernageomin y la Dirección del Trabajo, el reinicio comenzó con el Turno C, integrado por 710 personas —131 de ellas ingresaron a interior mina—, y el Turno A, con 1.770 trabajadores destinados a labores de reactivación. Durante este primer turno, el envío de mineral a planta fue aproximadamente 50% menor al habitual. En paralelo, se reanudaron las operaciones en planta y fundición.
En el ámbito de fiscalización, este domingo ingresaron dos inspectores de Sernageomin para realizar revisiones en el sector Andes Norte. La compañía señaló que ha recibido 21 requerimientos desde distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras —incluyendo Sernageomin, Dirección del Trabajo, Fiscalía, Cámara de Diputadas y Diputados, PDI y Seremi de Salud—, todos respondidos sin atrasos. La Comisión Interna Investigadora de Codelco continúa sesionando para esclarecer las causas del accidente.
