Juan Ignacio Gómez, nuevo director ejecutivo de Acenor: "Queremos tener mayor incidencia en la discusión de políticas públicas"

En su primera entrevista en el cargo, Gómez cuenta que están realizando un estudio a 10 años de la norma de transmisión, el cual revela un costo de US$ 170 millones al año por ineficiencia en la regulación.

Desde el viernes la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) está oficialmente bajo el timón de Juan Ignacio Gómez tras la renuncia de Javier Bustos después de cinco años de liderazgo. En su primera entrevista en el cargo, señala a DF que la posición de la entidad es promover la eficiencia en los sistemas regulatorios y adelanta que este martes en el décimo octavo encuentro anual del gremio instalarán dos elementos relevantes en la discusión.

Por un lado, entregarán conclusiones preliminares de un estudio que hacen con el Consejo Minero y otros consultores a 10 años de la ley de transmisión. Gómez indica que revelarán que muchos de los supuestos de la ley no se han cumplido y se han identificado problemas como la pérdida de la señal de localización.

"Desde el minuto en que son los clientes libres y regulados los que terminan pagando la transmisión, los generadores no tienen ningún incentivo de buscar instalaciones que sean socialmente eficientes para todo el sistema". Plantea que hay una traslado de costos desde las generadoras a los clientes que "ha redundado en ineficiencia".

El segundo supuesto que tampoco se ha cumplido -dice- es que planificar centralizadamente la transmisión daría el resultado más eficiente. De ahí advierte un costo del orden de US$ 170 millones al año por esta deficiente regulación.

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Para el nuevo director ejecutivo del gremio, este tema es fundamental a la hora de pensar en iniciativas que requieren modificaciones legales. "Es probablemente de los mayores costos que tenemos y que además hemos visto que por diversas circunstancias tiene varias aristas con bastantes problemas", dice.

Lo segundo que presentarán son los resultados de una encuesta -realizada junto a Asimet, Asiquim, Chilealimentos y Pescadores Industriales del Bío Bío- que revela los efectos que tendría la baja en el precio final de la energía. Por ejemplo, dice, el 60% aumentaría la inversión en el país si los costos de la energía fueran menores.

Gómez es enfático en que, manteniendo las preocupaciones, "queremos cambiar el giro a también tener mayor incidencia en la discusión de políticas públicas". Es decir, no solo se ocuparán de la dimensión técnica donde el gremio se ha mostrado fuerte presentando insumos, sino también buscarán entrar de lleno en la discusión pública.

"A partir de 2027, con los contratos de suministro regulado, nuestras preocupaciones que hoy podían parecer como preocupaciones de la industria, van a pasar a ser también preocupaciones de los clientes regulados", advierte. Y enfatiza: "La política de poder tener precios más competitivos tiene impactos reales en las personas. No es un problema solamente de utilidades".

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- Cuando habla de mayor incidencia, ¿la idea es llegar a más actores, ir más allá del Congreso o tener una presencia más activa a nivel ministerial?

- Por cierto, pero quisiera relevarte que no es solamente un refuerzo de los aspectos de incidencia pública, que por cierto es importante cuando quieres impulsar cambios legales o que requieren modificaciones reglamentarias, sino que también es poder construir un diagnóstico súper transversal en todas las instancias de la sociedad. Porque al final del día la esencia de buscar precios eficientes es generar un mayor bienestar social que se traduce en empleo, inversión, crecimiento, menores precios. Pero no sirve que solo sea políticamente viable. Tiene que ser socialmente viable.

- ¿Cuál será el mensaje a transmitir como Acenor?

- El primer mensaje es que la regulación está al servicio del cliente. El segundo es que la energía es una habilitante para el crecimiento. En todo creo que es súper valiosa la discusión que se está teniendo hoy a nivel general en la sociedad sobre la importancia del crecimiento y cómo salir de tasas de crecimiento que están sistemáticamente planas en el tiempo. Desde Acenor podemos aportar a ese debate diciendo que también es muy importante ver el costo de la energía. Hoy todo apunta hacia la electrificación de los consumos. El concepto de energía para poder crecer es uno de elementos que tenemos que instalar con mucha fuerza.

- Además de la transmisión, ¿hay algún tema que les preocupe y que no está presente en la agenda?

- Más que un proyecto u otro en qué poner todas las fichas, para ser consistente con el cliente en el centro lo importante es promover la eficiencia económica en las decisiones regulatorias. Si de repente hay que generar un costo sistémico, ¿quién es el llamado a pagarlo? Promover la discusión en esos términos implica que en todas las discusiones que sean incidentes para la asociación nos va a importar mucho la racionalidad económica. Que, en el fondo, sea justo.