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Juan Ignacio Gómez, nuevo director ejecutivo de Acenor: "Queremos tener mayor incidencia en la discusión de políticas públicas"

En su primera entrevista en el cargo, Gómez cuenta que están realizando un estudio a 10 años de la norma de transmisión, el cual revela un costo de US$ 170 millones al año por ineficiencia en la regulación.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 15 de junio de 2026 a las 14:17 hrs.

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<p>El nuevo director ejecutivo de Acenor, Juan Ignacio Gómez, asumió el viernes en el cargo. </p>

El nuevo director ejecutivo de Acenor, Juan Ignacio Gómez, asumió el viernes en el cargo.

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