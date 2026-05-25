Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Acenor designa a investigador de LyD como sucesor de Javier Bustos en la dirección ejecutiva del gremio

Juan Ignacio Gómez quien integra el equipo del centro de estudios desde 2022, asumirá oficialmente el 12 de junio.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 10:00 hrs.

Energía gremios Karen Peña
<p>Acenor designa a investigador de LyD como sucesor de Javier Bustos en la dirección ejecutiva del gremio</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ministro De Grange sostiene que rebaja en las tarifas del TAG es "una prioridad" porque "existe una oportunidad de mejora muy significativa"
2
Economía y Política

Heredero del FUT: utilidades pendientes de tributación final superan el tamaño del PIB chileno
3
Empresas

TDLC multa a abogados por citar una norma que no existe
4
DF MAS

Anatomía de una crisis: quiénes son los dueños de Landes y cómo manejaron el caso de su gerente detenido en Brasil
5
Empresas

“Ignorante” y “meras artimañas jurídicas”: escala disputa entre municipalidad de Lo Barnechea y Enaco por nuevo plan regulador
6
Empresas

La expansión de Fashion’s Park en Chile: retailer ya suma 126 tiendas y apuesta por seguir creciendo en regiones
7
Empresas

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero: “Argentina y Perú se están convirtiendo en competidores reales. Nuestros vecinos, no la República Democrática del Congo”
8
DF MAS

El libro que impulsó un ex alto ejecutivo de Horst Paulmann sobre su ancestro, Arturo Prat
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete