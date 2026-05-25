Acenor designa a investigador de LyD como sucesor de Javier Bustos en la dirección ejecutiva del gremio

Juan Ignacio Gómez quien integra el equipo del centro de estudios desde 2022, asumirá oficialmente el 12 de junio.

Se define la pieza que faltaba en el nuevo movimiento que se gatilló en la vereda gremial del sector energético. La Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) informó este lunes la designación de Juan Ignacio Gómez como nuevo director ejecutivo del gremio. Esto, tras la renuncia presentada por Javier Bustos después de cinco años de liderazgo, la cual fue revelada por DF hace unos días.

Gómez, quien asumirá oficialmente el 12 de junio, es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Regulación de la misma casa de estudios. Tiene además con un diplomado en Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Asimismo, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Diputados y en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Posteriormente ejerció como Coordinador Legislativo del Ministerio de Energía y como jefe de Asesores Legislativos del entonces Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Desde 2022 integra el equipo de Libertad y Desarrollo (LyD), donde se desempeñó como coordinador para el Congreso Nacional y posteriormente como coordinador del Programa Legislativo.

Desde el gremio indicaron en un comunicado que el nombramiento refuerza el trabajo gremial de la asociación, que representa a gran parte de los clientes libre del sistema eléctrico nacional.

La presidenta del directorio de Acenor, Francesca Milani, destacó la designación y experiencia de Gómez en materias regulatorias y energéticas: "Juan Ignacio cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito público y legislativo, junto con un vasto conocimiento de los desafíos regulatorios y del funcionamiento institucional del sector energético".

Su incorporación -añadió- "fortalecerá el trabajo que desarrolla Acenor y contribuirá a seguir impulsando un diálogo constructivo con autoridades, empresas, clientes y gremios de distintos sectores productivos. Le deseamos todo el éxito en su nuevo rol”.

Bustos aterrizará en la academia

Según adelantó DF el 14 de mayo, el actual timonel del gremio, Javier Bustos, dejará su cargo el próximo 31 de mayo para emprender nuevos desafíos profesionales.

Fuentes confirmaron que Bustos ganó un concurso académico como investigador de la Universidad de Chile. En concreto, trabajará en el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Facultad de Derecho. De esta manera, se alejaría del debate público del que formó parte en discusiones clave para el sector, concentrándose más bien en la academia.

Bustos es economista, con un PhD en Economía de la Universidad de Georgetown, y se ha especializado a lo largo de su trayectoria en economía energética y organización industrial. Además, se desempeña como profesor de postgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad del Desarrollo.

Previo a su cargo en Acenor fue director de Estudios y Regulación de Empresas Eléctricas, jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía y también economista del área de regulación en la Comisión Nacional de Energía (CNE).