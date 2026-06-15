Venezuela y General Electric firman acuerdo de cooperación

Delcy Rodríguez dijo que el acuerdo "va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total en los cuatro años más de 5.000 megavatios".

El Gobierno de Venezuela y la filial local del conglomerado estadounidense General Electric Vernova firmaron un memorando de entendimiento, según imágenes transmitidas por la televisión estatal, para la restauración de generación eléctrica.

La firma se realizó en un breve acto en el Palacio de Miraflores entre el ministro para la Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, el director corporativo de General Electric Vernova, Roger Martella, y el director ejecutivo de la empresa, Eric Gray.

La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo en el acto que ha pedido a sus equipos que el memorando "en lo más breve posible se convierta ya en el contrato para dar inicio a estos trabajos que nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total en los cuatro años más de 5.000 megavatios".

Este memorando de entendimiento "es un paso histórico también para Venezuela, que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial para la vida de un país como es el servicio eléctrico", dijo la mandataria encargada.

"Estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela, sostenimiento de la producción petrolera en nuestro país y que se requiere también el servicio eléctrico", agregó Rodríguez sin ofrecer detalles.

Martella dijo que quieren que los venezolanos tengan electricidad en sus casas. "Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos".

"Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente y en los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional venezolano) de manera maravillosa", agregó Martella al hablar en inglés con traducción oficial al español.

Los funcionarios y ejecutivos no dijeron cuánta sería la inversión involucrada en el eventual contrato.

Desde que asumió el poder, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Rodríguez, ha presentado al parlamento varios proyectos de reforma a leyes como la de hidrocarburos y minería, ya aprobadas, que amplían la participación de la inversión privada.

Más recientemente, presentó cambios a la ley del sistema eléctrico que también propone la creación de empresas mixtas en un sector que ha estado en manos del Estado por más de dos décadas.

El sector eléctrico venezolano enfrenta una severa crisis desde hace años por la falta de inversión y mantenimiento de las instalaciones, según analistas.

El fin de semana, Venezuela y la empresa energética IMPSA firmaron un acuerdo para completar el desarrollo del importante proyecto hidroeléctrico Tocoma en la región sur del país.