Dólar abre estable en medio del feriado de EEUU y aplazamiento de las negociaciones nucleares con Irán en Suiza

El petróleo Brent se aferraba a la zona de US$ 80 por barril, viendo que, por un lado, el tráfico por el estrecho de Ormuz efectivamente ha repuntado, pero por otro, Teherán suspendió las conversaciones por nuevos ataques de Israel en el Líbano.

El dólar abrió plano este viernes, mientras Estados Unidos pasaba por un feriado, al final de una semana en que los traders terminan de reaccionar a las noticias sobre la Reserva Federal (Fed) y Medio Oriente.

La divisa cotizaba estable a $ 901,8 esta mañana en Chile. El tipo de cambio subió más de $ 10 este jueves, por las repercusiones que tuvo la última reunión de la Fed, en términos de ajustar al alza las expectativas de tasas de interés, hasta el punto de que actualmente se espera muy pronto un ajuste monetario en ese sentido.

El dollar index -un indicador del dólar global- retrocedía 0,1%, tras dos sesiones en las que escaló 1,3% hasta máximos de un año, mientras que el cobre Comex bajaba 0,6% a US$ 6,41 por libra.

El petróleo Brent se aferraba a la zona de US$ 80 por barril, viendo que, por un lado, el tráfico por el estrecho de Ormuz efectivamente ha repuntado, pero por otro, Irán suspendió las conversaciones nucleares con EEUU, por nuevos ataques de Israel en el Líbano.

No había referencias desde el mercado estadounidense, que se encontraba cerrado por el feriado del Día de la Emancipación (Juneteenth). En todo caso, en Europa, donde las tasas soberanas recuperaban alrededor de 5 puntos base, había suficiente monto transado.