Dólar abre con nueva alza y se acerca a $ 900 con mercados aún impactados por el inicio de la era Warsh

El dollar index escalaba 0,5% hasta los 100,6 puntos, su mayor nivel desde mayo de 2025, propiciando una caída de 1,4% en los precios del cobre Comex, que así transaban a US$ 6,46 por libra.

El debut de la era Warsh seguía repercutiendo con fuerza en los mercados cambiarios, y así el dólar se fortalecía nuevamente este jueves tanto en Chile como en el mundo.

La paridad dólar-peso abrió con un alza de $ 5,7 hasta los $ 896,9 en las pantallas de Bloomberg, después de que a mitad de semana terminara súbitamente su racha de caídas, por el contundente mensaje de que la Reserva Federal (Fed) hará lo necesario para devolver la inflación a la meta de 2%.

El dollar index escalaba 0,5% hasta los 100,6 puntos, su mayor nivel desde mayo de 2025, propiciando una caída de 1,4% en los precios del cobre Comex, que así transaban a US$ 6,46 por libra. Las tasas cortas de Estados Unidos se estabilizaban tras su fuerte avance de la víspera, y los rendimientos a más largo plazo caían 6,8 puntos base.

En su primera reunión como presidente de la Fed, Kevin Warsh no hizo cambios sobre la tasa de fondos federales, pero buscó dejar claro que la estabilidad de precios será la prioridad de su mandato. Además, en el mapa de puntos (dot plot) la mitad de los funcionarios se inclinó hacia la idea de subir las tasas este año.

Respecto del conflicto en Medio Oriente -el causante de que la inflación de EEUU haya subido a máximos de tres años-, el petróleo Brent retrocedía 1,3% a US$ 8,5 por barril, después de que EEUU e Irán firmaran anticipadamente el memorando de entendimiento para que el acuerdo de paz entre en vigor, ante la premura por reabrir el estrecho de Ormuz y devolver el tráfico energético a los niveles previos a la guerra.