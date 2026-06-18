IPSA abre al alza tras firma del acuerdo de paz en Medio Oriente y en el día después del debut monetario de Warsh

Los fuertes avances de Latam influían en las ganancias del índice, que cerró en rojo a mitad de semana por la fuerte disposición de la Fed a subir las tasas en caso de que sea necesario para devolver la inflación a la meta.

La Bolsa de Santiago abrió este jueves al alza, ya que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán entró en vigor anticipadamente, aunque también seguía considerando los efectos del inicio de la era Warsh, que disparó las tasas cortas en dólares.

El S&P IPSA subía 0,5% gasta los 10.861,78 puntos, encabezado por las acciones de Latam Airlines (3,7%), que son sensibles al conflicto en Medio Oriente y tienen una de las mayores ponderaciones dentro del selectivo. Esto, después de que el IPSA cerró en rojo a mitad de semana tras la decisión de la Fed.

El petróleo Brent retrocedía 1,8% a US$ 78,1 el barril, después de que Washington y Teherán firmaran el acuerdo inicial de paz antes de la ceremonia oficial agendada para el domingo, por la premura por reabrir el estrecho de Ormuz y devolver el tráfico energético a los niveles previos a la guerra.

En Wall Street, el Nasdaq y el S&P 500 avanzaban 0,7%, mientras que el Dow Jones ganaba 0,6%. Las tasas de interés se relajaban, en el tramo corto unos 3 puntos base (pb) tras el alza de doble dígito que tuvieron en la víspera; y en el largo plazo una caída mayor de 6 pb. En cuanto a las divisas, las compras de dólares seguían multiplicándose.

En su primera reunión como presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh no cambió la tasa de fondos federales, pero buscó dejar claro que la estabilidad de precios será la prioridad de su mandato. Además, en el mapa de puntos (dot plot) la mitad de los funcionarios se inclinó hacia la idea de subir las tasas este año.

Los mercados monetarios están descontando cerca de 85% de probabilidad de que la Fed suba la tasa en 25 pb tan pronto como en septiembre, y para el cierre de año están incluso considerando un 50% de chance de que el alza acumulada sea de 50 pb.

En su primera jornada de reacciones a las noticias del banco central, pero también incorporando las novedades sobre Medio Oriente, el Euro Stoxx 50 de la eurozona crecía 0,4%. En Londres, por otro lado, el FTSE 100 retrocedía 0,9%, considerando también en gran medida la reunión del Banco de Inglaterra.

Al cierre de la jornada asiática, hubo retornos marcados en ambos sentidos. El japonés Nikkei avanzó 1,7%, pero el hongkonés Hang Seng cayó 1,6%, mientras que el índice de las plazas de China continental registró un leve avance.