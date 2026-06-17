IPSA abre estable tras comunicados del Banco Central y en medio de la espera antes del anuncio de tasas en EEUU
El petróleo Brent subía 1,4% a US$ 80,1 por barril, después de que, desde la cumbre del G7 en Francia, Trump dijera que EEUU volvería "directo a bombardear" Irán si no le satisface el acuerdo de paz.
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Las bolsas operaban mixtas este miércoles, en una sesión donde las miradas se concentran en la Reserva Federal, que publicará durante la tarde su comunicado de tasas de interés y proyecciones económicas bajo el mando de Kevin Warsh.
El S&P IPSA chileno operaba estable en 10.906,80 puntos, tras cerrar con un alza modesta la sesión del martes. El Banco Central mantuvo las tasas, como se esperaba, y esta mañana, a través del Informe de Política Monetaria de junio, rebajó sus expectativas de crecimiento para 2026, aunque mejoró la estimación de los dos ejercicios siguientes.
Bolsas internacionales
Las bolsas no están viendo una sola tendencia. En Wall Street, que viene de cerrar a la baja, el Nasdaq recuperaba 0,4% y el S&P 500 con el Dow Jones repuntaban 0,2%. En Europa, el Euro Stoxx 50 continental subía 0,4%, pero el FTSE 100 de Londres bajaba 0,2%, mientras que al cierre de Asia, el CSI 300 de China continental aumentó 1% y el japonés Nikkei ganó 0,7%, pero el Hang Seng de Hong Kong se redujo 0,7%.
A las 14:00 (misma hora en Chile), la Fed dará a conocer su comunicado de política monetaria, acompañado de las proyecciones económicas que incluyen el mapa de puntos (dot plot) con las expectativas de tasa de sus miembros.
No se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) haga cambios en el tipo oficial, por lo que la atención se centraría en qué tanto se considera la idea de una subida de tasas, pues el mercado sigue previendo que tarde o temprano vendría una. También se observará atentamente el manejo comunicacional de Warsh, pues se trata de su primera reunión de política como presidente de la Fed.
El petróleo Brent subía 1,4% a US$ 80,1 por barril, después de que, desde la cumbre del G7 en Francia, Donald Trump dijera que EEUU volvería "directo a bombardear" Irán si no le satisface el acuerdo de paz. La firma oficial del pacto está agendada para el viernes en Suiza. Desde EEUU se informó esta semana que ya está firmada una copia electrónica del memorando de 14 puntos.
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