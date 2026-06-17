Dólar abre con leve alza tras reunión de política del Banco Central y previo al anuncio de la Reserva Federal

El tipo de cambio viene de acumular seis jornadas consecutivas a la baja en el compilado de Bloomberg. De sumar otra, sería su racha de caídas más extensa desde mayo de 2024.

Tras varios días cayendo, el dólar abrió levemente al alza este miércoles. Luego de que el Banco Central de Chile mantuviera las tasas de interés y la Reserva Federal (Fed) publique más adelante en la jornada su anuncio de política, queda esperar a la formalización del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

La divisa subía $ 1,5 hasta los $ 887,5 en los primeros negocios, después de acumular seis jornadas consecutivas a la baja en el compilado de Bloomberg. De sumar otra, sería su racha de caídas más extensa desde mayo de 2024.

Como se esperaba, el Banco Central no anunció cambios sobre la tasa oficial. "El Consejo estima que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual", dice el comunicado, lo que a ojos del mercado constituye el principal mensaje de esta reunión. A las 9:00 horas se dará a conocer el Informe de Política Monetaria de junio.

Mirando hacia afuera, el dollar index subía 0,1%, en línea con los rendimientos del Tesoro, y el cobre Comex avanzaba 0,3% a US$ 6,58 por libra. El petróleo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 80 el barril, esperando avances tangibles hacia una mayor estabilidad en Medio Oriente.

EEUU volvería "directo a bombardear" Irán si es que a Donald Trump no le satisface el acuerdo de paz, advirtió el Presidente este miércoles desde la cumbre del G7 en Francia. La firma oficial del pacto, que reabriría el estrecho de Ormuz, está agendada para el viernes en Suiza. Desde EEUU se informó esta semana que ya está firmada una copia electrónica del memorando de 14 puntos.

Atención a la Fed

Por mientras, la atención sigue volcada hacia la política monetaria. Será a las 14:00 (misma hora en Chile), cuando la Fed publique su comunicado, acompañado de las proyecciones económicas que incluyen el mapa de puntos (dot plot) con las expectativas de tasa de sus miembros.

No se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) haga cambios en el tipo oficial, por lo que la atención se centraría en qué tanto se considera la idea de una subida de tasas, pues el mercado sigue previendo que tarde o temprano vendría una. También se observará atentamente el manejo comunicacional Kevin Warsh, pues se trata de su primera reunión de política como presidente de la Fed.

"Es muy probable que el comunicado refleje la eliminación del sesgo implícito hacia la flexibilización, al suprimirse la palabra 'adicional' en referencia a los ajustes al rango objetivo de la tasa de fondos federales, lo que indicaría que el FOMC considera que la próxima medida podría ser un aumento o una reducción. Esto es lo que se espera en general, después de que tres miembros del FOMC expresaran su desacuerdo con el comunicado", escribió el head de Research en MUFG, Derek Halpenny.

También antició que Warsh "podría insinuar o incluso anunciar una revisión del marco de comunicación de la Fed, incluyendo los métodos de orientación futura, lo que reforzaría la posibilidad de una mayor incertidumbre en torno a las reuniones de la Fed, y a su vez podría dar lugar a que se descuenten primas de riesgo adicionales".