Recambio generacional en CIS Consultores: entra Enrique Bone hijo

El economista, de 35 años, ingresa a la firma de consultoría a 50 años de su fundación.

Mientras miles de empresas familiares en Chile enfrentan el desafío de preparar el relevo de sus fundadores y definir su próximo ciclo de crecimiento, CIS Consultores incorporó a Enrique Bone, hijo de Enrique Bone padre -uno de sus fundadores y referente en gobierno corporativo en Chile- para fortalecer su práctica de estrategia, gobierno corporativo y decisiones de inversión.

Bone, de 35 años, es economista de la Universidad de Chile, donde obtuvo distinción académica y el Premio Universidad de Chile. Cuenta con un MBA de Columbia Business School, donde integró el Dean’s List y recibió Dean’s Honors.

Antes de incorporarse a CIS -consultora fundada en 1976, con más de 1.300 proyectos desarrollados-, Bone trabajó en Bain & Company asesorando a grandes empresas y grupos familiares en Latinoamérica, participó en el Ministerio de Obras Públicas como asesor en materias de infraestructura, concesiones y transporte, y formó parte de equipos de banca de inversión involucrados en operaciones de fusiones y adquisiciones por más de US$ 5.000 millones.

Su incorporación a la consultora se produce en un contexto de reactivación del mercado de fusiones y adquisiciones, donde grupos empresariales, family offices e inversionistas enfrentan una creciente presión por identificar oportunidades de crecimiento y capturar valor de manera sostenible.