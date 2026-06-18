Ucrania golpea a Moscú con el mayor ataque con drones de su historia

Cerca de 200 drones impactaron la capital rusa, varios de ellos dañando la mayor refinería de petróleo de la ciudad.

Ucrania atacó Moscú con cerca de 200 drones en lo que constituyó el mayor ataque registrado contra la ciudad, impactando la principal refinería de petróleo de la capital rusa y generando enormes columnas de humo sobre el sector sur de la urbe.

Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, señaló que las defensas antiaéreas derribaron al menos 194 drones ucranianos durante la mañana del jueves, en el tercer día consecutivo de ataques.

Las imágenes de llamas y humo envolviendo la capital rusa mostraron de manera impactante la creciente capacidad de Ucrania para atacar objetivos en profundidad detrás de las líneas enemigas mediante drones de largo alcance desarrollados principalmente en el país.

Más de cuatro años después de la invasión ordenada por el Presidente Vladimir Putin, el avance de las fuerzas rusas en el campo de batalla se ha ralentizado significativamente, mientras que los ataques ucranianos siguen sorteando las defensas rusas para alcanzar infraestructura militar y energética.

Según las autoridades locales, al menos 16 personas resultaron heridas, incluidos dos niños.

Varios de los drones impactaron la Refinería de Moscú, ubicada en Kapotnya, en la periferia suroriental de la capital, la mayor instalación de este tipo en el área metropolitana. Drones ucranianos ya habían alcanzado la refinería el martes y también la habían atacado un mes antes.

Las autoridades locales señalaron que los drones también alcanzaron varios edificios residenciales en el sur de Moscú y en los suburbios de la capital, además de dos de los mayores centros comerciales de la zona.

Los ataques contra la infraestructura energética rusa han afectado de manera significativa la capacidad de producción de combustibles del país. A comienzos de esta semana, las principales cadenas de estaciones de servicio de Rusia establecieron límites a las compras de combustible en todo el territorio.

Los ataques con drones de alcance medio de Ucrania han impactado especialmente las líneas de suministro hacia la península de Crimea y las regiones del sureste ocupadas por Rusia, donde las autoridades introdujeron estrictos sistemas de racionamiento de combustible a principios de este mes.

Los cuatro aeropuertos de Moscú suspendieron sus operaciones, mientras Aeroflot, el mayor grupo aéreo de Rusia, canceló 170 vuelos.

Las imágenes del ataque mostraron decenas de drones de largo alcance Liutyi y FP-1 de fabricación ucraniana, operados por varias brigadas de drones del país. Según el Estado Mayor General de Ucrania y las unidades de drones, también participaron fuerzas de élite del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, su sigla en inglés) y de la inteligencia militar (HUR, su sigla en inglés).

El Presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, afirmó que la ofensiva fue una “respuesta plenamente justificada” a los bombardeos rusos, que en las últimas semanas han atacado regularmente Kiev y que el lunes dañaron un complejo monástico de casi mil años de antigüedad en la capital ucraniana.

“Si Putin no quiere poner fin a esta guerra y desea continuarla, no nos quedaremos de brazos cruzados; responderemos”, declaró Zelensky.

El SBU señaló el jueves que “cada uno de estos ataques obliga a Rusia a destinar recursos adicionales a reparaciones, al fortalecimiento de la defensa aérea y a la reorganización de su logística”.

Kiev ha utilizado estos ataques para aumentar la presión sobre una dirigencia rusa interesada en aislar a los habitantes de Moscú de las consecuencias de la guerra.

“Ahora que ustedes (los rusos) saben lo que está ocurriendo, pregúntenle a Putin cuándo planea terminar esto”, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha.

El ataque se produce en medio de una intensificación generalizada de la guerra aérea entre ambos países y mientras las tropas rusas encuentran dificultades para avanzar en el frente. Los países del G7 reunidos en Évian-les-Bains, Francia, prometieron respaldar lo que describieron como un “nuevo impulso” en la guerra mediante el suministro de más municiones antiaéreas a Ucrania.

“Todos nuestros socios han destacado la precisión y efectividad de nuestros ataques de alcance medio y de las sanciones de largo alcance”, escribió Zelenskyy en X este jueves.