La reorganización de la matriz de Soprole en el punto clave de la arremetida regional del Grupo Gloria

Mientras se apresta a reformular la estructura societaria de la operación en Chile, su ingreso a Argentina consolida al grupo peruano como el gran actor de la industria láctea del Cono Sur.

El próximo viernes 26 de junio , la junta extraordinaria de Soprole Inversiones marcará un antes y un después en el principal productor de lácteos a nivel local. A contar de ese día, la sociedad desaparecerá legalmente como matriz de la compañía y será absorbida mediante fusión –junto a sus tres filiales operativas- por el holding Inversiones Gloria Chile (IGC) brazo del Grupo Gloria en el país, con lo cual la compañía estrechará más que nunca su pertenencia al conglomerado peruano que tomó su control en marzo de 2023.

Y si bien no implicará cambios visibles de cara a los consumidores, esta reorganización societaria sí es altamente relevante en el plano corporativo. Como explicó el propio Claudio Rodríguez Huaco –director ejecutivo en Grupo Gloria y actual cabeza familiar al frente de esa compañía- este proceso busca “capturar sinergias, reducir cargas operativas, simplificar el gobierno corporativo de la compañía y sus filiales y, en general, una mayor eficiencia en el uso de los recursos asignados”, como señaló en su opinión de apoyo a la conveniencia de llevar adelante esta operación como director de Inversiones Soprole.

La cuenta regresiva de esta aprobación tiene lugar en un momento clave para la expansión de Grupo Gloria en el negocio de alimentos a nivel de la región. Este jueves oficializó su irrupción como uno de los principales actores de la potente industria láctea trasandina con la adquisición del 80% de Molfino Hermanos S.A. -conocida como Saputo Argentina a nivel comercial- en unos US$ 500 millones tras obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes. Así, la empresa pasó a tomar una posición de primer orden en el sector lácteo en el Cono Sur con el liderazgo en el procesamiento de leche en Argentina (11,6% en 2025) y un segundo lugar en este mismo ámbito en Chile, donde encabeza las ventas en las categorías de productos refrigerados de valor agregado como yogurt y postres.

Apuesta a la gestión multilatina

Con la absorción de Soprole Inversiones S.A. -y sus filiales Soprole S.A., Pradesur S.A. y Comercial Dos Álamos)- el holding IGC pasará a ser la matriz de la empresa chilena, consolidando todos sus activos. Al profundizar los objetivos de este cambio societario, Claudio Rodríguez aseveró que su realización permitirá proyectar sinergias operacionales “a corto, mediano y largo plazo” a partir del resultado de líneas de acción como “la integración de sistemas, mejora de procesos, simplificación de la estructura societaria y la disminución de la carga administrativa”. Y en su opinión favorable a este movimiento, destacó otra ventaja relevante de su implementación: “también puede facilitar el acceso a crédito, favoreciendo el desarrollo de los negocios”.

Además, la reestructuración societaria en la matriz de Soprole tiene lugar dentro de una de las prioridades establecidas para 2026, como es profundizar el modelo de “gestión multilatina”, como indicó Rodríguez en noviembre pasado, para lo cual la gestión del grupo apunta a acelerar transformaciones que potencien la eficiencia, competitividad y sostenibilidad, según consignó el medio peruano Gestión.

En el caso del negocio de alimentos –una de sus cuatro divisiones junto a las áreas cementera, agroindustrial y empaques- la vocación del Grupo Gloria quedó ratificada con la aprobación a la toma de control de Saputo Argentina. “Fortalece nuestra posición en el sector y nos permite continuar construyendo una plataforma regional sólida para el desarrollo del negocio lácteo y de alimentos en América Latina", señaló ayer Rodríguez en un comunicado que celebró el término exitoso de eta operación que incluye dos plantas industriales, las marcas La Paulina, Ricrem y Molfino, además de una oficina comercial en Brasil.

“Esta adquisición permite generar sinergias a través de la integración comercial, el intercambio de know how y mejores prácticas, y consolidar la diversificación regional de la empresa. Si bien, las operaciones se desarrollan en un país con mayor riesgo país, esto se mitiga, en cierta medida, tomando en cuenta que las exportaciones representan el 50% de los ingresos”, subrayó Apoyo & Asociados, socio de Fitch Ratings, en su último reporte del programa de bonos corporativos de Leche Gloria S.A. (antes Gloria S.A.) –que calificó con AAA y perspectiva estable.

La adquisición trasandina amplió el horizonte regional de Gloria Foods a un total de cinco países -Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Argentina- además de su base en Perú, sumando 7.000 colaboradores. Y esta ambición no la ha inhibido a aplicar desinversiones si es necesario. A mediados de marzo, la firma suspendió sus operaciones en el negocio lácteo en Colombia –que incluyó el cierre parcial de una planta- para concentrarse desde ahora en la categoría de bebidas donde ven mayores márgenes.

Oportunidades en la mira

Tras la toma de control de Soprole en 2023, las sinergias con su matriz se han ido profundizando. Ese fue el caso de la línea Zerolacto desarrollada en el mercado chileno y que llevó a Perú como paraguas de los productos sin lactosa, marcando el relanzamiento de la categoría.

Y de la mano de la estrategia de gestión multilatina surgen nuevas oportunidades, ya que uno de sus objetivos es desarrollar “propuestas de valor más sofisticadas para mercados internacionales” y avanzar en estándares de calidad globales para la conquista de nuevos destinos, como es el caso de Asia, señaló Rodríguez en noviembre a Gestión en su repaso a las prioridades de 2026.

Soprole tiene camino recorrido en este ámbito. Si bien concentra la mayor parte de las ventas mercado local, el año pasado fortaleció sus exportaciones manteniendo los destinos tradicionales -con envíos de leches en polvo a Brasil y Colombia, y de subproductos a Singapur- y también avanzó en la diversificación de productos y destinos, como la exportación de mantequilla a Túnez, Emiratos Árabes y Hong Kong, y la apertura del mercado de quesos en México, dijo la firma en su Memoria Anual.