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Gobierno adelanta proyecto de ley "Rol Único de Vándalos" en la previa de la cuenta pública

La iniciativa consistirá en un registro nacional de personas que cometan actos vandálicos o conductas que el Ejecutivo busca tipificar como "incivilidades". Entre ellas se incluyen agresiones a Carabineros, actos como romper paraderos, rayar museos o pintar fachadas sin autorización.

Por: Dayanne González

Publicado: Domingo 31 de mayo de 2026 a las 16:18 hrs.

Dayanne González gobierno Kast seguridad delincuencia delitos
<p>Gobierno adelanta proyecto de ley "Rol Único de Vándalos" en la previa de la cuenta pública</p>

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