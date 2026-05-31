Gobierno adelanta proyecto de ley "Rol Único de Vándalos" en la previa de la cuenta pública

La iniciativa consistirá en un registro nacional de personas que cometan actos vandálicos o conductas que el Ejecutivo busca tipificar como "incivilidades". Entre ellas se incluyen agresiones a Carabineros, actos como romper paraderos, rayar museos o pintar fachadas sin autorización.

En la sexta edición del diálogo ciudadano "Presidente Presente", realizado este domingo en Villa Alemana, el Presidente José Antonio Kast y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anticiparon el ingreso del proyecto de ley "Rol Único de Vándalos", que creará un registro nacional de personas que cometan actos vandálicos o conductas que el Ejecutivo busca tipificar como "incivilidades".

El anuncio se produce a un día de la primera Cuenta Pública del actual mandatario, instancia en que la seguridad será uno de los ejes centrales del discurso presidencial ante el Congreso Pleno.

Según adelantó Pavez, el proyecto apunta a que quienes cometan este tipo de conductas pierdan acceso a beneficios sociales, incluyendo desde agresiones a Carabineros hasta actos como romper paraderos, rayar museos o pintar fachadas sin autorización.

El subsecretario indicó que los detalles de la iniciativa serán comunicados próximamente a los parlamentarios.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“No podemos permitir que le salga gratis a alguien que se pone un overol blanco salir, quemar y atentar contra la vida de las personas", añadió Kast.

El Presidente también complementó el anuncio con la presentación del plan para los 50 barrios críticos, que incluirá mayor presencia policial y copamiento territorial en zonas prioritarias.