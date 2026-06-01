Anthropic dará a la agencia de ciberseguridad de la Unión Europea acceso a Mythos

El organismo europeo podrá probar anticipadamente la herramienta en el marco de un programa restringido, diseñado para evaluar tecnologías con potencial impacto en la seguridad de sistemas críticos.

Anthropic PBC se dispone a otorgar a la agencia de ciberseguridad de la Unión Europea acceso a Mythos, su poderosa herramienta de inteligencia artificial (IA) capaz de encontrar y explotar vulnerabilidades en sistemas informáticos.

La empresa de IA generativa permitirá que ENISA participe en Project Glasswing, una iniciativa destinada a que organizaciones clave prueben las capacidades de Mythos antes de que sea lanzado de manera más amplia, según señalaron personas familiarizadas con el asunto.

Anthropic comunicó esta decisión durante el fin de semana al brazo ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, indicaron las fuentes, que solicitaron no ser identificadas debido al carácter privado de las conversaciones. Funcionarios de la Comisión viajaron el jueves a San Francisco para solicitar a ejecutivos de Anthropic acceso al modelo, tras varias semanas de gestiones sin resultados.

Un portavoz de la Comisión señaló que las conversaciones con Anthropic estaban avanzando y declinó realizar comentarios adicionales. Un representante de Anthropic también declinó hacer comentarios.

El acceso a Mythos ha sido restringido desde que fue presentado por primera vez en abril, debido a temores de que pudiera caer en manos de ciberdelincuentes. Anthropic ha señalado que el nuevo modelo es extraordinariamente eficaz para detectar vulnerabilidades en redes y que podría representar un importante riesgo de ciberseguridad para sistemas críticos.

Autoridades de Estados Unidos y algunas instituciones financieras estadounidenses, entre ellas Goldman Sachs, recibieron acceso anticipado. El Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido también pudo probar el modelo poco después de su presentación.