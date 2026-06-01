Click acá para ir directamente al contenido

Imacec: la actividad económica sorprende en abril con su mayor caída en tres años por la contracción de la minería
Inicio DF LAB Tech & Empresas
Tech & Empresas

Nvidia entra al mercado de laptops con un "superchip" que funcionará con Windows para desafiar a Intel y AMD

El nuevo superchip RTX Spark de Nvidia debutará tan pronto como esta primavera en computadoras portátiles y de escritorio de marcas líderes como Dell Technologies Inc. y Lenovo Group Ltd.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 07:52 hrs.

Nvidia chips tecnología Microsoft
<p>Jensen Huang presenta el superchip RTX Spark en Taipei. (Foto: Bloomberg)</p>

Jensen Huang presenta el superchip RTX Spark en Taipei. (Foto: Bloomberg)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

La disputa por las rentas altas: los requisitos y beneficios de la banca para captar a los clientes ABC1
2
Empresas

El retail se vuelca sobre Chicureo ante el auge inmobiliario que vive el sector y su alto nivel de gasto
3
Economía y Política

Indemnización a todo evento, sala cuna y jornada laboral: los frentes que abre la Sofofa para revivir el empleo
4
DF MAS

El plan de la familia Rendic para consolidar un distrito minero al interior de La Serena
5
DF MAS

De Codelco al campo: los nuevos planes de Máximo Pacheco
6
Empresas

Cómo se gestó el retorno de Hernán Büchi a la vicepresidencia de SQM
7
Empresas

Gigante china CHEC abre oficinas en Chile y profundiza su apuesta por el país
8
Economía y Política

Economistas confían en un repunte del PIB al cierre del segundo trimestre, pese a las señales de una nueva caída en abril
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete