¿Hay dinero para todos?: SpaceX, OpenAI y Anthropic ponen a prueba a Wall Street

Tres gigantes tecnológicos buscan llegar a bolsa en cuestión de meses y podrían incorporar cerca de US$ 4 billones de capitalización bursátil al mercado. La pregunta que hoy se hacen los inversionistas ya no es quién liderará la inteligencia artificial, sino si existe suficiente capital para financiar simultáneamente estas apuestas tecnológicas.

Wall Street se prepara para una prueba inédita. En las próximas semanas, SpaceX, OpenAI y Anthropic buscarán captar cientos de miles de millones de dólares de inversionistas públicos, en una carrera que podría transformar el mercado accionario estadounidense y redefinir el mapa de la inteligencia artificial.

La historia suele contarse como una batalla tecnológica, OpenAI contra Anthropic, Elon Musk contra todos. Pero detrás de los modelos de lenguaje y las promesas de una nueva revolución digital existe una disputa mucho más concreta: la pelea por el capital.

Las tres compañías necesitan cantidades históricas de dinero para financiar su crecimiento. Y todas están llegando al mercado prácticamente al mismo tiempo.

Los tres competidores

De las tres, SpaceX es la más adelantada. La empresa de Elon Musk presentó su S-1 ante la SEC el 20 de mayo y ya fijó las condiciones de su apertura. La compañía espera debutar en Nasdaq el próximo 12 de junio, aunque el precio definitivo de colocación se conocerá un día antes.

De acuerdo a Bloomberg, ofrecerá 555,6 millones de acciones a US$ 135 cada una, buscando recaudar US$ 75.000 millones a una valorización de US$ 1,77 billones (millones de millones). De concretarse, superaría el récord de apertura en bolsa de Aramco (US$ 29.400 millones en 2019) por más del doble, convirtiéndose en la mayor IPO de la historia.

La magnitud de la operación también quedó reflejada en las comisiones que pagará a sus bancos. Según Expansión, los 23 bancos del sindicato colocador recibirán en conjunto US$ 500 millones por intermediar la venta.

Cada acción lleva una comisión de US$ 0,9 sobre un precio orientativo de US$ 135, lo que equivale a una tasa del 0,67%. Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan el reparto.

Por otro lado, Anthropic es la gran sorpresa de la semana. La compañía detrás de Claude presentó confidencialmente su solicitud de IPO el 1 de junio, tras protagonizar uno de los ascensos más rápidos de la historia reciente del sector y se espera que debute en bolsa durante el cuarto trimestre.

Según un informe de XTB, su valorización pasó de US$ 380.000 millones en febrero a US$ 965.000 millones en mayo, superando por primera vez a OpenAI.

OpenAI, en tanto, sigue siendo la marca más conocida. ChatGPT supera los 900 millones de usuarios activos semanales, pero en la carrera bursátil va un paso detrás, aún no ha presentado formalmente su documentación, aunque al igual que Antrhopic se espera que salga a bolsa durante el cuarto trimestre.

Su valorización ronda los US$ 852.000 millones y analistas estiman que podría superar el billón de dólares al momento de debutar, aunque la compañía no espera ser rentable antes de 2030.

"Lo inédito no es solo el tamaño de cada operación, sino que tres compañías de esta escala estén buscando acceso al mercado público en una ventana tan cercana y con tesis que compiten por el mismo tema dominante de inversión global", señala Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

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¿Hay dinero para todos?

La pregunta que sobrevuela Wall Street es si existe suficiente capital para financiar a las tres simultáneamente. Y la dimensión del problema es mayor de lo que parece a primera vista.

Goldman Sachs estima que llegarán a Wall Street cerca de US$ 1,175 billones en nuevas acciones en 2026.

Solo las ofertas públicas iniciales recaudarán cerca de US$ 225.000 millones, récord histórico, mientras que las empresas ya listadas emitirán otros US$ 450.000 millones en nuevas acciones. Alphabet ya dio una señal de esa tendencia al elevar esta semana su oferta a US$ 84.750 millones para financiar su expansión de infraestructura de IA.

Y a ello se sumarían otros US$ 500.000 millones en acciones que podrían llegar al mercado una vez que expiren las restricciones de venta posteriores a las IPOs.

El debate entre analistas es si el mercado será capaz de absorber ese volumen de acciones sin generar tensiones. Algunos advierten que parte de esos recursos podrían provenir de ventas en otras compañías tecnológicas generado una “dislocación” en el mercado, mientras que otros sostienen que existe suficiente liquidez para financiar nuevas apuestas de crecimiento.

Goldman Sachs cree que las empresas estadounidenses recomprarán acciones por US$ 1,3 billones, devolviendo capital a inversionistas que podrían usar para las IPOs.

Sin embargo, incluso quienes ven espacio para absorber estas operaciones llaman a la cautela. “Hay apetito para las tres si el mercado sigue comprando el crecimiento tecnológico, pero no asumiría que el capital es ilimitado”, declara Santos.

La guerra por salir primero

En esta historia, el orden importa. "Cuando el mercado está dispuesto a financiar el crecimiento, las primeras compañías suelen capturar más atención, mayor profundidad de demanda y una valoración menos contaminada por comparaciones con pares recién listados", agrega Santos.

Hoy SpaceX tiene esa ventaja. Pero no todos están convencidos de que ir primero sea necesariamente una ganancia.

Tras la presentación de Anthropic, Harrison Rolfes, analista senior de PitchBook, dijo a Reuters: "Para OpenAI, la interpretación convencional es que Anthropic simplemente tomó la delantera al presentar primero la documentación".

"La interpretación no convencional es que OpenAI salió ganando: Anthropic se ofreció voluntariamente a asumir todo el riesgo de la divulgación primero, y OpenAI ahora tiene la opción gratuita de observar cómo reaccionan los inversionistas institucionales (…)", declara Rolfes.

El CEO de OpenAI Sam Altman, consultado por CNBC, dijo que no está enfocado en el calendario de su IPO y que OpenAI saldrá a bolsa "cuando tenga sentido hacerlo".

El interés llega a Chile

Aunque el acceso directo suele estar reservado para inversionistas institucionales, bancos privados y grandes patrimonios, el interés ya comenzó a sentirse en Chile.

"El interés ha sido enorme. Hemos recibido muchísimas solicitudes de usuarios que quieren participar en esta IPO. La demanda ha crecido de forma sostenida en los últimos días y las consultas no han parado de aumentar", señala Vicente Rotman, cofundador y CTO de Zesty, fintech chilena que habilitará acceso a la IPO de SpaceX para inversionistas locales.

XTB también ha reportado consultas crecientes de clientes que buscan vías de entrada, ya sea al precio de colocación o en el mercado secundario desde el primer día de cotización.

En el caso de Zesty, los usuarios deberán contar con una cuenta activa, ser mayores de edad y tener cédula de identidad chilena vigente. La plataforma habilitará un sistema para ingresar órdenes de compra en dólares antes del debut bursátil, proceso que incluirá la lectura de documentos regulatorios sobre los riesgos asociados a participar en una IPO y el acceso al formulario S-1 presentado por SpaceX ante la SEC.

"SpaceX no es un caso excepcional, es el comienzo. Con IPO Access nuestros usuarios van a poder invertir en los pre-IPO de todas las empresas que salgan a bolsa, no solo las más conocidas”, aclara Rotman.

La propia SpaceX habilitó esta semana el sitio spacexipo.com, donde detalla el calendario de la oferta, las condiciones de participación y las corredoras autorizadas para solicitar acciones antes del debut bursátil.

El portal confirma que el roadshow comenzó el 4 de junio, que el precio definitivo se fijará el 11 de junio y que las acciones comenzarán a cotizar el 12 de junio bajo el ticker "SPCX". Entre las plataformas habilitadas para canalizar solicitudes de compra figuran SoFi, Robinhood, E*Trade, Charles Schwab y Fidelity.