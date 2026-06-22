Juan Pablo del Río vende US$ 20 millones en acciones de Falabella
La operación se realizó el viernes, en un día de altos movimientos transados de retailer en la bolsa, donde superó los US$ 110 millones en operaciones.
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Una nueva venta de acciones de Falabella protagonizó uno de los grandes grupos que mantienen una participación en la compañía. Este lunes, la empresa informó a la Bolsa de Santiago que su recientemente asumido director, José Luis del Río Goudie, enajenó un 0,12% de la propiedad del retailer en la sesión bursátil pasada.
En detalle, en la operación, realizada durante el viernes, el empresario se deshizo de 3 millones de papeles de la cadena de tiendas por departamento y de consumo minorista, a un precio unitario promedio de $ 6.065, a través de su sociedad DT D y D SpA. En total, recaudó $ 18.195 millones, unos US$ 20 millones al cambio actual.
La operación se realizó el viernes, en un día de altos movimientos transados de Falabella en la bolsa.
De un total de $ 255 mil millones en montos transados de acciones nacionales durante aquella jornada, el retailer registró más de $ 100 mil millones (unos US$ 110 millones), principalmente debido a un paquete de compra de US$ 100 millones de un cliente de Scotia Corredora de Bolsa, cuyas contrapartes usaron la intermediación de Banchile, BTG Pactual y LarrainVial.
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