Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile:“La inflación que estamos viendo está más cerca del 3,5% y podría llegar tan bajo como 2,3%-2,5% en mayo del próximo año”

El economista prevé que en 2027 la actividad se acelerará hasta el 3%, impulsada por un repunte de la inversión. Además, dijo que hay una opción de baja de tasas a fin de año.

Pese a que el Banco Central redujo a un rango de 1% a 1,5% su proyección de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para este año en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, el economista jefe de BTG Pactual Chile, Pablo Cruz, destacó la mejoría prevista para 2027.

“Tiendo a pensar que el próximo año vamos a estar creciendo más cerca del 3%, lo que es positivo”, comentó, lo que coincide con el techo anticipado por el ente emisor y cuyo piso es 2%.

Un escenario que se puede imponer, según el analista, y que no desconoce los riesgos identificados en el IPoM ni que la incertidumbre sigue siendo alta.

- ¿Cuánto cree que crecerá la economía el primer semestre tras cuatro meses de caída del Imacec? ¿Ve posible una recesión técnica?

- Estamos esperando crecer este año en torno al 1,3% o entre 1,0% y 1,5%, lo que está en la parte más baja del rango que dio el Banco Central. Pero no estamos viendo que la economía vaya a entrar en recesión técnica, porque -de hecho- ya los comportamientos mes contra mes en el segundo semestre empiezan a verse algo más favorables.

El Imacec de mayo probablemente también vaya a salir por debajo de cero, con lo que vamos a tener cinco meses bastante malos. Pero ya en junio debiésemos tener un Imacec del orden de 2,5%-3%, porque saldrá de la base de comparación la minería.

Buena parte de lo que está empujando a la baja el Imacec es lo que pasó en ese sector, que está cayendo a doble dígito, pero en junio del año pasado lo que tuvimos fue a Escondida, que entró en mantención, y después tuvimos el accidente de El Teniente en agosto. Eso sale de la base de comparación.

Lo otro, es que estamos esperando ver en la segunda mitad del año un dinamismo bastante mayor de la mano de que estos proyectos de inversión -que todavía no se han visto- se reflejen en las cifras de crecimiento.

“La decisión del Central de no incluir el acuerdo entre Irán y EEUU -y la baja significativa en el precio del petróleo- altera mucho esta función de guía de la política monetaria (del IPoM)”.

- Y para este año, ¿están más cerca del piso o el techo del rango del Banco Central?

- Como al medio, en torno al 1,5%, puesto que el Central proyectó un rango entre 1,0%-1,75%.

El próximo año probablemente estemos más cerca del techo. Y la razón para esto es que no solo estamos esperando un repunte fuerte de la inversión, sino que además el Central en su IPoM no incorpora los efectos de la caída en el precio del petróleo.

Entonces, hay hartos elementos que nos hacen dudar sobre la dinámica del consumo hacia adelante. Esto tiene que ver -y lo menciona el mismo Banco Central- con que la confianza de los consumidores se desplomó después del gasolinazo y los salarios reales, solo por un tema de inflación, también cayeron.

Sin embargo, en la medida en que veamos traspasos fuertes de caídas en los precios de los combustibles, eso puede empezar a mejorar o alivianar el gasto en combustible en los hogares y, entonces, debiésemos ver una recuperación por ese lado.

- El Banco Central no incorporó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. De concretarse, ¿qué tanto mejorarían sus proyecciones para la inflación? ¿Llegaríamos a la meta de 3% antes del segundo trimestre de 2027, como dice el IPoM?

- Al IPoM hay que evaluarlo en dos partes. Una, en la visión que tiene sobre la actividad, que números más, números menos, es bastante coherente. Lo que nos dice es cómo va a venir la actividad y cómo está viendo el crecimiento de la economía tanto este año como el próximo, es una buena herramienta para todo público.

Pero el otro rol que tiene el Informe de Política Monetaria, que es muy importante, es comunicarle al mercado una guía sobre lo que pasará con la política monetaria hacia adelante.

Me parece que la decisión del Central de no incluir el acuerdo entre Irán y EEUU -y la baja significativa en el precio del petróleo- altera mucho esta función de guía de la política monetaria, porque el 4,2% que tiene el Banco Central de inflación para fines de este año, suponiendo que el acuerdo se mantiene y que el precio del petróleo persiste en los niveles en torno a US$ 80, cambia mucho el escenario.

“Estamos esperando bajas de tasas ya en el último trimestre de este año”.

- Entonces, ¿cree que se convergerá a la meta antes del segundo trimestre de 2027?

- La inflación que nosotros estamos viendo bajo este escenario está más cerca del 3,5% y creemos que podría llegar tan bajo como 2,3%-2,5% en mayo del próximo año, una vez que empiece a salir el efecto base del aumento en el precio del combustible.

En ese escenario, el corredor de política monetaria lo que tiene es que la Tasa de Política Monetaria como escenario central se infiere que se mantendría en 4,5% hasta más o menos septiembre del próximo año, donde bajaría a 4,25%. Pero eso no es creíble en el escenario actual.

Entonces, la orientación de política monetaria pierde todo sentido al no incorporar un shock tan relevante o un evento tan relevante -es cierto que pasó a último minuto, o sea, tendrían que haber actualizado todo entre viernes y lunes con las reacciones de los mercados- pero me parece que era lo suficientemente importante como para haberlo incorporado.

- Y, por ende, ¿que esperan para la tasa de interés este año?

-Estamos esperando bajas de tasas ya en el último trimestre de este año y si es diciembre, si es octubre, eso va a depender de qué es lo que pase. Pero hay que entender que la principal razón para que el Banco Central haya mantenido la tasa en 4,5% o, incluso, evaluado subirla, son los riesgos inflacionarios y el Central estuvo bien en ese sentido, en mantenerse cauto, tampoco sobrerreaccionar y ponerse a subir tasas frente a este shock.

- A esperar el curso del acuerdo...

- Si tenemos un acuerdo persistente, ya en diciembre debiésemos tener medianamente claro qué es lo que pasó con los efectos de segunda vuelta que le asustaban al Central. Creo que en el tercer trimestre vamos a empezar a tener evidencia sobre eso para que en el cuarto trimestre ya quede medianamente claro que los riesgos se han estabilizado, que la economía anduvo por debajo de lo que esperábamos a comienzos de año; y, por lo tanto, eso también le quita presiones por el lado doméstico, ya no tendremos estas presiones por el lado externo y eso debiese darle espacio al Central para bajar la tasa.