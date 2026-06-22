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Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”

A juicio del veedor de Edyce (autodenominada como la mayor fábrica de estructuras metálicas del país), en el escenario de una liquidación apenas se pagaría 76% de las acreencias garantizadas, sin que los prestamistas valistas tengan posibilidad de recuperar algo.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 08:20 hrs.

Construcción constructora J. Troncoso Ostornol
<p>Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”</p>

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