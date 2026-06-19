Ancali prepara el salto al consumidor final y apuesta a vender leche con marca propia

El plan del máximo ejecutivo de la empresa es entrar al negocio B2C en 2029 comercializando leche, yogur y quesos. Para ello ya están trabajando en el desarrollo de su marca retail.

Emplazada en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, Agrícola Ancali, de la familia Heller, se ha erigido como un gigante de la agroindustria nacional, operando la lechería robótica más grande del mundo. Con una producción anual de 70 millones de litros y un rebaño de 9 mil bovinos, ha transformado el rubro a través de inversiones en la automatización, el fortalecimiento de una economía circular y la trazabilidad productiva.

Sus orígenes se remontan a 1987 con un proyecto vinculado a la hípica, cuando la primera generación de la familia adquirió tierras en la zona, destinadas a preparar caballos de alto rendimiento para las carreras. Fue a partir de 2002 cuando el empresario y agrónomo Carlos Heller Solari decidió diversificar el negocio y transformarlo en una “mega lechería”.

Desde mediados de esa época, sin embargo, pasó por una serie de transformaciones, privilegiando la productividad y la eficiencia tecnológica por sobre la escala. Hoy la empresa es un gigante agroindustrial con dos grandes líneas de negocio, explica el director ejecutivo, Pedro Heller Ancarola, en entrevista con DF Regiones.

- ¿Cómo está conformada actualmente la estructura operativa del negocio de Ancali?

- El core business es la venta de leche a granel, de la cual 55% se destina a Soprole y 45% a Nestlé. Integrado a ese core están todos los procesos que tienen que ver con la dueña de los campos, con los que explotamos toda la producción de cultivos relacionados al proceso de alimentación de la lechería. No son empresas separadas, pero son áreas de negocio con gerencias completamente diferentes.

Tenemos un área que se llama Energy, con todos los procesos medioambientales, de generación de energía renovable a lo convencional, como fuentes de energía, y también toda la transformación de los vectores de una lechería para ocuparlos como agricultura regenerativa. Los purines, tanto en fuentes sólidas como líquidas, se transforman y lo ocupamos para fertilizar orgánicamente los predios. Para nosotros es oro. Después está una parte que se llama Beef, un área de carne. Es consecuencia de cómo se maneja la masa lechera porque los terneros machos no son una masa deseada en la lechería. Aquí uno trabaja con hembras.

Y la última línea dentro de la agrolechería es un área de negocio que llamamos Boyfeed, una planta de alimentos que genera pellets, que son parte del proceso de nutrición de los animales, y harinas como fuente de alimentación bovina. El 60% de eso lo ocupamos como comida in-house, y el resto lo vendemos al mercado.

La segunda gran área de negocio es que nos hemos diversificado a frutos secos y dentro de ese negocio también estamos diversificados por especies.

“Si NotCo quiere ponerle que no es leche y quiere sacar su producto, bueno, que lo saque. Y si nosotros queremos hacer productos que son de origen animal, bueno, son productos de origen animal. Somos libres de elegir”, dice el ejecutivo, que se declara un ferviente partidario de la libre competencia.

- ¿Desde la logística del negocio, cómo es manejar una lechería de esta envergadura desde el Biobío?

- Hay unas 2.200 lecherías entre la Región de Coquimbo hasta Los Lagos, pero más de 80% de la producción de leche en Chile está concentrada entre Los Ríos y Los Lagos. Esto se divide en dos grandes sectores, del Biobío hasta Coquimbo y del Biobío hacia el sur. Nosotros somos como los más al sur de la zona norte.

Logísticamente, 55% de lo que vendemos va a la planta de Soprole en San Bernardo. Tenemos una pauta de pago que es más competitiva en precios que en el sur, porque hay más escasez en la zona norte. Entonces, desde el punto de vista del precio percibido es más interesante respecto al sur. Pero el esfuerzo logístico de mover leche a San Bernardo es importante. Pero aunque estemos lejos, sigue siendo más eficiente.

El otro 45% va a Nestlé, que está acá mismo en Los Ángeles. Estamos a 20 kilómetros de la planta. Entonces, el tema logístico de mover esa leche a granel no es un gran problema.

El salto al B2C

- ¿La idea es mantenerse siempre solo en el negocio a granel?

- Nuestra intención es partir el próximo año desde la leche integrados en un modelo primero D2C (Directo al Consumidor), pero en muy baja escala. Y posterior a eso, en 2029 ya daríamos el salto al B2C (Business to Consumer). Todavía el nivel de inversiones es bastante pequeño. Va a ser una fábrica que pondríamos en las mismas instalaciones, pero estamos esperando también algunas cosas que tienen que ver con la robotización. Trabajamos en comercializar leche, yogur y queso con alto contenido nutricional, rico en proteína y vitaminas y bajo en azúcares. Todo con base leche A2A2 (mediante selección genética natural de vacas que producen únicamente betacaseína A2). Queremos decirle al consumidor directamente cómo hacemos las cosas, cuáles son nuestros estándares de bienestar y sustentabilidad.

- ¿Ya tienen una marca?

- Estamos en el desarrollo de la marca, pero los atributos finales se definirían en la etapa B2C.

Negocio de frutos secos

- ¿Y en la segunda línea de negocios, qué están haciendo con los frutos secos?

- Estamos trabajando con especies como avellanos, castaños, nogales y próximamente pistachos. Hoy tenemos una explotación de 1.100 hectáreas de avellano, las cuales ya tienen venta comercial directa, siendo el principal poder comprador AgriChile, que es Ferrero Rocher. No obstante, están entrando compañías como Balsu (Balsu Agro Chile) a comprar fruta. Va a haber una competencia, creo, sana entre los dos poderes compradores.

Nuestra proyección es alcanzar una producción de 5 millones de kilos de fruta lista para entregar a ambos poderes compradores o alguno adicional, en los próximos cinco años. No descartamos en ese mismo período tener alguna planta de proceso para, de acuerdo al producto que observemos en su minuto, podamos entrar en una exportación a poderes compradores directos, tanto en los mercados asiáticos, europeos y norteamericanos y también en Sudamérica.

Paralelamente, vendemos el total de nuestra producción de 50 hectáreas de nogales a la empresa Derex, mientras que las plantaciones de castaños y pistachos aún están en etapa de formación.

Carlos Heller, creador del negocio lechero de Agrícola Ancali (izq.), Pedro Heller, gerente general (der.).

Polémica por sustitutos

- Una gran polémica en los últimos años ha sido el tema de la forman en que se denominan y promocionan los sustitutos de la leche, con la industria enfrentándose en tribunales con NotCo. ¿Qué piensa de esa controversia?

- Yo creo que cuando estamos en un mundo de libre competencia, las condiciones son las que hay. Es una pelea que se dio y algunos productores no querrán que yo diga esto, pero en el fondo, para mí no es tema. Si NotCo quiere ponerle que no es leche y quiere sacar su producto, bueno, que lo saque. Y si nosotros queremos hacer productos que son de origen animal, bueno, son productos de origen animal, somos libres de elegir.

El veganismo representa como 1% de la población y yo feliz de que existan los veganos. Quizás a ellos, al revés, no les gustan mucho los productores que tenemos relación con animales.

Ahora, ¿qué es lo importante dentro de esta industria? Que sea lo más ética posible. Y ahí la ética nos involucra a los que hacen leche orgánica, vegetal o leche vía animales. Tiene que ser para todos por igual. O sea, si vas a matar a muchas abejas para producir palta, ¿cuál es la diferencia entre una abeja y una vaca? Vamos a la ética pareja para todos. Yo creo que los modelos pueden convivir, más allá de que uno sea más grande que otro. Yo respeto que puedan existir esos modelos y que haya libre competencia.