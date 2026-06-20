Cuando el directorio deja de pensar igual: diversidad de perfiles gana terreno en contexto de máxima incertidumbre en las empresas

En medio de un bajo crecimiento, inflación y riesgos geopolíticos, tres directores de trayectorias no tradicionales -Rosario Navarro (Sonda), Gina Ocqueteau (SQM) y Rafael Guilisasti (Concha y Toro)- reflexionan sobre cómo la diversidad de formación en las mesas se ha vuelto clave para anticipar riesgos y mejorar la calidad de las decisiones.

Rafael Guilisasti: “La incorporación de las mujeres ha traído consigo una mayor diversidad en términos de formación, trayectoria, expertise”

Cuando estudiaba Historia en la UC y militaba en el MAPU en los ‘70, los directores de las compañías chilenas eran o abogados o ingenieros y siempre ligados a los dueños. “Ya en los ‘80 y ‘90 llegaron ingenieros comerciales y economistas a los directorios y aportaron una mirada más amplia y profesionalizada, cuando el país se abría al comercio exterior”, recuerda el presidente de las Cascadas y Concha y Toro.

- A la postre, ¿es una ventaja o desventaja su formación?

- Es una ventaja para los directorios tener formaciones distintas, pero también lo es la experiencia, el capital cultural que uno trae, la conexión con los distintos mundos de la sociedad. Todas las empresas se insertan en un mundo de transformaciones gigantescas, con implicancias aún por descubrir. Pensemos tan solo en la transformación digital, que está cambiando los comportamientos de los consumidores (...) ni qué decir de lo que viene con la IA. O los cambios demográficos.

- ¿Han cambiado los directorios o siguen muy homogéneos?

- Han cambiado y creo que la incorporación de las mujeres ha traído consigo una mayor diversidad en términos de formación, trayectoria, expertise.

- ¿Qué desafíos tienen los directorios chilenos en este contexto?

- Un problema que yo veo es que los directorios de las sociedades anónimas abiertas tienen una carga de trabajo bastante grande y destinan muchísimo tiempo a cumplir con la regulación -como compliance, control, auditoría, etc.- y menos a la parte más estratégica del negocio o al negocio mismo. Eso complejiza mucho la labor en las empresas más chicas, que tienen que cumplir los mismos estándares que una empresa grande, pero con menores recursos. Creo que esa excesiva carga ha influido en que ninguna empresa se haya abierto en Bolsa en más de 10 años.