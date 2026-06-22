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La tabla de salvación del CFA a Grau: en su reciente informe semestral el organismo absuelve al exministro

Cuando estaba terminando la última sesión dedicada a las audiencias, el abogado Patricio Zapata pidió incluir en los documentos de la Comisión Revisora el texto del organismo.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 15:36 hrs.

Cámara de Diputados acusación constitucional Exministro Hacienda oficialismo Oposición Claudia Rivas
<p>La tabla de salvación del CFA a Grau: en su reciente informe semestral el organismo absuelve al exministro</p>

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