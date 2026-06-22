La tabla de salvación del CFA a Grau: en su reciente informe semestral el organismo absuelve al exministro

Cuando estaba terminando la última sesión dedicada a las audiencias, el abogado Patricio Zapata pidió incluir en los documentos de la Comisión Revisora el texto del organismo.

Una última jornada de audiencias concretó este lunes la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, sobre la que deberá pronunciarse la Sala este martes, a contar de las 10:00 de la mañana. En esta ocasión se dividieron las visiones, ya que los técnicos estuvieron en la postura de no percibir elementos que justifiquen el libelo que no sean políticos; mientras que los abogados, opinaron que existen fundamentos para la acusación.

El primero en exponer, desde Londres, fue el exministro de Hacienda Andrés Velasco, quien comenzó advirtiendo que es “dolorosamente consciente de que las proyecciones son, por definición, inciertas”, por lo que afirmaciones tales como que determinadas proyecciones resultaron erradas “no pueden de ningún modo constituir el abandono de una responsabilidad o el incumplimiento de un deber”.

Uso frívolo e injustificado

Junto con señalar en reiteradas ocasiones que no fue partidario del gobierno de Gabriel Boric, ilustró a los oyentes con algunos ejemplos para demostrar sus dichos respecto de los argos que se le hacen a Grau, como el del caso de las proyecciones del exministro de Hacienda de Piñera, Rodrigo Cerda, sobre el primer año del gobierno de Boric: “le dijo al país que el crecimiento sería del 3,5% el año 2022 y resulta que fue sólo del 2,4%; y, más notorio aún, Hacienda proyectó una inflación de 4,4% y, como todo el mundo sabe, el año calendario 2022 resultó ser de casi 13%”. Tras lo cual destacó que pese a ello nadie acusó Cerda “de mala fe ni de abandono de deberes”.

Para prevenir que pudieran acusarlo de estar sesgado, usó su propia gestión para ejemplificar. Datos tanto de Hacienda como del Banco Central del año 2008 respecto del año 2009: Efectivamente las proyecciones en el tercer trimestre del 2008 respecto del 2009 contemplaban un crecimiento del orden del 2% y una inflación cercana al 4,5% (…), pero el dato final fue de una contracción de 1,1% y una inflación que fue negativa en 1,4%”. Y acto seguido enfatizó que “si miramos las proyecciones que Hacienda efectuó durante la elaboración del presupuesto del año 2009, por supuesto que la brecha entre los proyectado y lo que se concretó es grande”.

Tras aseverar que el gobierno de Boric hizo proyecciones que en promedio resultaron “más ajustadas” que las del Banco Central e insistió en que se debe ser riguroso con las cifras, ya que “de un análisis más o menos serio de las cifras” durante el gobierno de Boric, “no se puede concluir que haya habido un descontrol fiscal”.

Pero hacia el final de su exposición también hizo una reflexión política sobre la aplicación de la acusación constitucional, reprochando el uso “frívolo e injustificado” de esta herramienta fiscalizadora. “Este es un acto que debilita la democracia, que sugiere que no somos un país serio y que, sencillamente, da un paso más allá en la dirección equivocada, en la dirección de un uso chacotero e irresponsable de las normas que permite nuestro ordenamiento legal y constitucional” e instó a la Cámara a “descartar esta frívola acusación”.

¿Por qué fracasan los países?

Por su parte, el exministro Manuel Marfán hizo suyos todos los comentarios de Velasco, pero además se refirió a la principal de las conclusión de la llamada “Comisión Marfán”, recordando que abordó también el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal; “y dentro de los temas que tiene que ver con el crecimiento económico, el que la comisión se pronunció diciendo que es el más urgente y el primero, para que nuestro país vuelva a crecer, para que salga de la mediocridad, es modificar, mejorar las reglas de la política, las prácticas habituales de la política”.

En el análisis incluyó el estudio que representa el libro “Por qué fracasan los países”, explayándose que en las naciones donde hay mejores instituciones son las que prosperan y las que no son las que fracasan.

Por otro lado,constitucionalmente.

Por su parte, el abogado defensor de Grau, antes del cierre de la sesión –que se retoma para deliberar y votar el informe a las 17:30 horas- hizo ver que acababa de salir el último informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo, que desconocía que fuera a ser publicado este lunes, y que “en la página 89 dice textualmente ‘él análisis efectuado por el Consejo Fiscal Autónomo no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25, los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables’”.

Resulta casi en una tabla de salvación para Grau la frase del CFA, aunque dado el carácter político de la acusación resulta difícil pronosticar un desenlace.