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La cruzada de CMPC por revivir desde la extinción al árbol símbolo de Rapa Nui ya rinde sus frutos

Durante 19 años la compañía forestal ha trabajado junto a otras entidades con el objetivo de repoblar la isla con toromiro.

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Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>La cruzada de CMPC por revivir desde la extinción al árbol símbolo de Rapa Nui ya rinde sus frutos</p>

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