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Engie concreta nueva emisión de bono en UF por más de $ 120 mil millones

La generadora colocó UF 3 millones en un título bullet, con una tasa promedio de 3,17%. Los recursos serán destinados al refinanciamiento de deuda, según adelantaron en roadshow,

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 12:53 hrs.

renta fija ECL Chile UF José Tomás Rodríguez
<p>Engie concreta nueva emisión de bono en UF por más de $ 120 mil millones</p>

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