Engie concreta nueva emisión de bono en UF por más de $ 120 mil millones

La generadora colocó UF 3 millones en un título bullet, con una tasa promedio de 3,17%. Los recursos serán destinados al refinanciamiento de deuda, según adelantaron en roadshow,

Tal como adelantó DF hace unas semanas atrás, Engie Energía Chile volvió este jueves al mercado de renta fija local con una nueva colocación de bonos por UF 3 millones, poco más de $120 mil millones, en una operación que volvió a mostrar el apetito de la firma eléctrica por instrumentos indexados de largo plazo.

El bono “BEECL-D” colocado cerca de las 10:45 AM, alcanzó una tasa de colocación promedio de 3,17% con un spread cercano de 84 puntos base sobre la tasa de referencia bajo la modalidad bullet, es decir, con pago del capital al vencimiento, fijado para 2033.

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La transacción se produce luego de que la generadora saliera a tentar al mercado con una nueva emisión de deuda, cuyo objetivo principal era refinanciar pasivos y extender el perfil de vencimientos de la compañía.

Durante el roadshow, Engie ya había transmitido al mercado que la operación formaba parte de una estrategia financiera orientada a fortalecer su estructura de capital, en medio de un proceso de transformación de su matriz de generación y de avance en proyectos renovables.