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SII identifica a 84 empresas de alto riesgo fiscal que informan rentabilidades por debajo del nivel de su industria

El organismo puso el foco sobre 281 contribuyentes en seis sectores con filiales en el exterior, para fiscalizar el correcto cumplimiento de los precios de transferencia.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Domingo 21 de junio de 2026 a las 22:30 hrs.

Sebastian Valdenegro
<p>SII identifica a 84 empresas de alto riesgo fiscal que informan rentabilidades por debajo del nivel de su industria</p>

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