Grupo Pampa invierte más de US$ 60 millones en SQM a través de nuevas operaciones en el mercado esta semana

La reciente ola de inversiones partió la semana pasada, después de que el gigante del litio informara sus resultados a marzo de 2026, con una sorpresa al alza en el Ebitda y mejores previsiones de ventas de volumen de litio.

La familia Ponce ha seguido reforzando su posición en SQM, empresa que pasa por un buen momento en medio del repunte de los precios del litio.

A través de cuatro operaciones realizadas entre el miércoles y el jueves, Oro Blanco se hizo con 486.177 acciones serie B de SQM, pagando cerca de $ 34.500 millones, y elevando así su participación a 16,25%. Esto, después de que la sociedad partiera la semana comprando más de 300 mil acciones por casi $ 22 mil millones.

La nueva ola de inversiones del grupo Pampa empezó la semana pasada, después de que SQM informara sus resultados del primer trimestre de 2026, con una sorpresa al alza en el Ebitda y mejores previsiones de ventas de volumen de litio.

Oro Blanco forma parte de la estructura holding con la que los Ponce mantienen en su poder una suma relevante de acciones de SQM, y que les permite, junto con la china Tianqi, ser considerados como los controladores no oficiales del gigante del litio.

Según la Comisión para el Mercado Financiero, al cierre de marzo Oro Blanco, Potasios de Chile y Global Mining tenían en conjunto un 24,09% de la propiedad de SQM. Esto es principalmente a través de acciones serie A, de baja liquidez, pero que permiten elegir la mayoría del directorio.