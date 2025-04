Andrés Vicuña de Embonor advierte por estancamiento del país: “Si no hay crecimiento, baja el consumo. Esa ecuación es fácil”

El consumo de bebidas, en general, en el mundo y en Chile crece, y Coca- Cola Embonor también ha mostrado un crecimiento sostenido en su desempeño. Así lo planteó el gerente general de la compañía, Cristián Holberg, luego de la junta de accionistas de la firma.

No obstante, Holberg advirtió que “este camino no es lineal. No es una línea con pendiente de 45 grados, tiene baches y este año puede ser que nos encontremos con algún camino poco pavimentado”.

A su juicio, dichos “baches” se deberían a “una debilidad en el consumo en Chile (...) Hay menos capacidad de crecimiento, menos empleo, menos ingresos. La gente no está con una capacidad de gasto enorme, pero nosotros confiamos y creemos que eso se va a superar. El país tiene un tremendo potencial si se hacen las cosas bien: si se adoptan políticas públicas adecuadas, nosotros vamos a ser los primeros beneficiados”.

En esa línea, consultado por el panorama electoral, el presidente de Embonor, Andrés Vicuña, afirmó que su opción estará con el candidato que dé más garantías respecto a las necesidades del país, “que son la delincuencia y el crecimiento”.

“Espero que el presidente o el equipo que venga hacia adelante lo tenga realmente como prioridad y pueda mejorar esto”, agregó Vicuña.

A su vez, el presidente de la embotelladora se refirió a la guerra comercial y dijo que “la volatilidad obviamente no es una cosa grata para las empresas que quieren tener las normas claras para pensar en su estrategia y en sus inversiones, entonces claro que nos afecta”. No obstante, sostuvo que “el crecimiento interno del país yo creo que es lo más relevante”. “Si no hay crecimiento, baja el consumo. Esa ecuación es fácil”, concluyó.

No obstante, sostuvo que son “optimistas” y que, aunque visualicen un escenario difícil tanto para Chile como para Bolivia, invertirán US$ 50 millones este año, donde el grueso de su inversión tiene que ver con la capacidad productiva, con avance tecnológico y con logística.