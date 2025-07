Nobel de Economía, Joseph Stiglitz: “La inequidad es tierra fértil para demagogos y en EEUU terminamos con demagogos estúpidos en lo económico”

En el Salón de Honor de la Universidad de Chile y con una audiencia que incluyó al Presidente Gabriel Boric, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, analizó este martes críticamente la economía de mercado como base de libertades sociales.

En el Seminario en el “Futuro de la Democracia, ¿por qué importa?”, organizado por la Universidad de Chile y la Fundación Friedrich Ebert, el célebre economista no demoró en ejemplificar su análisis con el acontecer de su propio país: Estados Unidos.

“La inequidad crea un campo fértil para los demagogos y EEUU no tuvo suerte, terminamos con demagogos muy estúpidos en lo económico”, aseguró el dueño de una medalla de la Academia Sueca, agregando que “ahora todo el mundo está enfrentando las consecuencias de nuestra inequidad”.

Críticas al neoliberalismo

Su presentación, en el marco de la celebración del Undergraduate Leaders Program 2025 que reúne en Santiago a estudiantes de diferentes países de la Cuenca del Pacífico, ahondó en el desarrollo del neoliberalismo, desde su origen, centrado en la figura de Milton Friedman y en la experiencia de Chile, partiendo -de hecho- su presentación “recordando lo que dijo el Presidente Boric en su campaña, que el neoliberalismo nació en Chile y el neoliberalismo será enterrado en Chile”.

Según Stiglitz, desde que se instaló como una ideología dominante, el neoliberalismo “no está basado en ciencias económicas. Es más, en el momento en que Milton Friedman estaba postulando a ser el mesías del neoliberalismo, mi investigación y las de otros ya habían demostrado que las soluciones de libre mercado a menudo no funcionaban, que la economía no era eficiente y sabemos firmemente ahora las consecuencias del cambio climático”.

Plantea que este modelo ha llevado a un crecimiento más lento de la economía, a la par de un incremento de la inequidad. “Con el neoliberalismo se supone que todos nos beneficiaríamos de la economía y eso no ha ocurrido. Ha gatillado hacia arriba la economía y a consecuencia de eso, en EEUU, las personas de estratos más bajos están peor, las expectativas de vida de los estadounidenses, en promedio, ha ido en declive”, indica.

Además, cuestiona que un modelo que habla sobre libertad no se ha preocupado de la libertad política, tomando como ejemplo el pasado nacional. “El neoliberalismo apela a la libertad y ¿quién puede estar en contra de la libertad? Hablan de libre mercado, de libre empresa. Es un idioma de vendedores, no era neutral. Adempas, aseguraban que permitiría una libertad política. Pero todos en Chile saben que a Friedman no le importaba la libertad política. Una vez que Pinochet tomó el poder en Chile, él utilizó esta dictadura para imponer sus ideas económicas, con consecuencias desastrosas. Con libertad bancaria llevó a una crisis bancaria, la primera de muchas en todo el mundo que resultaron después de esta falta de normas”.

Una economía exitosa

Basado en esos planteamientos, llama a repensar el concepto de libertad y el de lo que se considera como una economía exitosa.

“Hay que pensar en forma muy amplia qué es el éxito cuando hablamos de economía. Ha estado muy enfocada estrechamente en la parte de bienes y no en seguridad, de los hogares, física… Nuestro sistema tiene que entregar todas las dimensiones de libertad. La medición del PIB no es capaz de capturar el éxito del que estamos hablando”, indica el Nobel.

En ese marco, también destaca que la economía debería preocuparse de “aumentar el set de oportunidades, expandir su libertad, eso quiere decir que hay que invertir en salud, educación, nutrición, justicia social”. Reforzando esta idea, indicó: “Tenemos que tener una concepción más amplia de la sociedad que mire la economía no como una producción de material sino como un marco más amplio, político y social”.

En ese marco, Stiglitz considera relevante que “una sociedad asegure que los jóvenes reciban este tipo de inversiones para aumentar su libertad”.

De manera más amplia, comentó un diálogo breve que sostuvo previo al seminario con el Presidente Boric, destacando que “los países latinoamericanos tienen que diversificar sus economías, no centrarse sólo en sus recursos naturales. Deben tener una economía más moderna, aferrarse a la tecnología y en eso las universidades van a ser muy relevantes y también las políticas industriales”.