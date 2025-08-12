Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a julio

Si bien Banco de Chile encabezó el listado de las ganancias del sector, con $ 700.940 millones, exhibió un leve crecimiento respecto del mismo lapso de 2024. Mientras, Santander Chile anotó el mayor salto.

Durante la jornada de este martes, Banco de Chile, Santander, Bci e Itaú informaron sus resultados preliminares correspondientes a julio de este año.

Entre las principales firmas bancarias del país, Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las utilidades del sector, con $ 700.940 millones al séptimo mes de este año.

Eso sí, lo anterior significó un leve incremento en el desempeño en ganancias para la firma ligada al grupo Luksic y Citi, con un crecimiento de 0,49% respecto al cierre de julio de 2024, cuando reportó $ 697.514 millones.

En tanto, el banco que anotó el mayor incremento en sus utilidades fue Santander Chile. La firma española publicó que al séptimo mes de 2025 recaudó $ 609.385 millones, enlistándose como la segunda entidad con mayores ganancias, tras Banco de Chile.

Con ello, exhibió un alza de 52,18% en el período de un año, ya que al mismo mes del año pasado, el banco anotó $ 400.427 millones.

Por su parte, Bci alcanzó ganancias por $ 589.980 millones, lo que representó un aumento de 20,1% si se compara con el informe a julio de 2024, cuando el banco controlado por la familia Yarur acumuló $ 491.170 millones.

Cerrando el ranking, Itaú reportó utilidades por $ 241.044 millones. En el período de un año, la empresa registró un alza de 22,2%, versus los $ 197.219 millones que generó a julio de 2024.