Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a julio

Si bien Banco de Chile encabezó el listado de las ganancias del sector, con $ 700.940 millones, exhibió un leve crecimiento respecto del mismo lapso de 2024. Mientras, Santander Chile anotó el mayor salto.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 18:40 hrs.

bancos Banco de Chile Banco Santander Bci Itaú Sofía Pumpin Silva
<p>Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a julio</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Sebastián Edwards aplaude la gestión del viceministro José Luis Daza en Argentina: “Gracias a Dios ya no va a haber más (crisis), gracias a que está a cargo”
2
Mercados

Control hostil, prebendas y la ruina de mi familia: Álvaro Jalaff declara en Fiscalía sobre la venta del Grupo Patio
3
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
4
Economía y Política

Kast en seminario de Moneda Patria Investments: “Es muy difícil crecer al 4%, pero se puede hacer. Ya hemos visto la fórmula”
5
Economía y Política

DT da portazo a polémico y viralizado certificado laboral: trabajadores no pueden ser obligados a entregar información
6
Empresas

Barrick cae en bolsa tras cargo extraordinario de US$ 1.000 millones por embargo estatal a su mina de oro en Mali
7
Economía y Política

La mitad de la población en Chile tiene un ingreso igual o menor a $ 611.162 al mes
8
Mercados

Dólar se hunde casi $ 15 al cierre en mayor caída desde abril tras dato de inflación que despeja camino para recorte de tasas en EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete